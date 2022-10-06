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    ЦСКА прервал серию из трех поражений, обыграв «Сибирь»

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    Московский ЦСКА одержал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В составе армейцев отличились Андрей Светлаков, Сергей Плотников и Виталий Абрамов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Светлаков — 1 (Дитц, Слепышев), 14:55 — 0:1. Плотников — 6 (Юртайкин, Сергеев), 31:12 — 0:2. Абрамов — 5 (Киселевич, Светлаков), 56:48 — 0:3Вратари: Костин — РейдеборнБроски: 20 (6+6+8) — 21 (7+9+5)Штраф: 8 — 16

    Армейцы прервали свою серию из трех поражений подряд и занимают 7-е место в таблице Западной конференции с 17 очками в 14 матчах.

    «Сибирь» занимает 5-ю строчку в таблице Восточной конференции с 16 очками в 16 играх.

    ЦСКА проведет следующий матч 8 октября на выезде против «Адмирала». «Сибирь» в этот же день примет на своем льду «Сочи».

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