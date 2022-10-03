Тардиф: В ИИХФ нет агрессивно настроенных людей по отношению к России

Президент ИИХФпрокомментировал ситуацию вокруг России и Белоруссии. Он отметил, что никто в организации не настроен агрессивно в отношении россиян.

«Вы сами видели, что в процессе голосования никакой агрессии не было. Мы регулярно общаемся с российской и белорусской федерациями, мы готовились к конгрессу вместе с ними, они могли голосовать. Павел Буре также принимает участие в обсуждениях совета. Так что никакой агрессии нет, потому что это спорт.

Я думаю, все надеются, что Россия и Белоруссия вернутся как можно скорее, когда условия это позволят», — цитирует Тардифа ТАСС.

30 сентября конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии к международным турнирам. Из 119 человек 98 проголосовали за возвращение российских и белорусских команд.