ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Пари НН» — «Спартак»Справились без Соболева. «Спартак» продолжает погоню за «Зенитом»
  • 11:55
    • Головин попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1 по версии L'Equipe
    Все новости спорта

    Тардиф: В ИИХФ нет агрессивно настроенных людей по отношению к России

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сборная России
    Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал ситуацию вокруг России и Белоруссии. Он отметил, что никто в организации не настроен агрессивно в отношении россиян.

    Люк Тардиф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Люк Тардиф

    «Вы сами видели, что в процессе голосования никакой агрессии не было. Мы регулярно общаемся с российской и белорусской федерациями, мы готовились к конгрессу вместе с ними, они могли голосовать. Павел Буре также принимает участие в обсуждениях совета. Так что никакой агрессии нет, потому что это спорт.

    Я думаю, все надеются, что Россия и Белоруссия вернутся как можно скорее, когда условия это позволят», — цитирует Тардифа ТАСС.

    30 сентября конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии к международным турнирам. Из 119 человек 98 проголосовали за возвращение российских и белорусских команд.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» обязан побеждать
  • «Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • За кем останется «армейское дерби»?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Лисы» быстро загонят «лесников»
  • «Лестер» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аякс — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие