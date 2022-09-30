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    98 из 119 членов Конгресса ИИХФ поддержали принципы возвращения сборной России по хоккею

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    Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Сборные России и Беларуси вернутся в систему не ранее, чем в мае 2023 года
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    Сборные России и Беларуси вернутся в систему не ранее, чем в мае 2023 года

    98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

    Ожидается, что после принятия Советом ИИХФ соответствующего решения сборные обеих стран вернутся в категории и дивизионы, в которых они принимали участие до их отстранения от международных соревнований.

    Такое решение может быть принято в преддверии Годового конгресса, который традиционно проходит в мае.

    Сборные России и Беларуси вернутся в систему не ранее, чем в мае 2023 года, но сохранят свои позиции.

    В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии. 27 мая стало известно, что сборные России и Белоруссия отстранены от участия в чемпионате мира-2023, который изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге, но был перенесен в Латвию и Финляндию.

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