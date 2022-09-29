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    Знарок: За исключением первого периода, «Ак Барс» неплохо играл

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    Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился впечатлениями после поражения от «Автомобилиста» (2:5) в Чемпионате КХЛ.

    Олег Знарок
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    Олег Знарок

    «За исключением первого периода, мы неплохо играли. Вы правы, "Зеленое дерби" немного отобрало сил у команды, так и есть. У "Автомобилиста" была побольше пауза перед сегодняшней игрой.

    Не слишком ли предсказуемо для соперника сегодня играли? Не знаю (смеется). Я тоже удивился, что нам за три секунды до конца дали удаление.

    Если бы мы реализовывали ошибки соперника, то тогда бы выиграли. Это игра, ошибок бывает много. Одни реализуют их, другие — нет.

    Такие ошибки, как в первых дух шайбах, есть всегда. Единственное, мы должны помогать друг другу. Кто-то ошибается — другие должны подстраховывать.

    Когда заменили вратаря на шестого полевого, конечно неправильно сыграли на вбрасывании. Нужно было доигрывать момент до конца. Оказывается, собрались меняться.

    Поменяли Билялова, но нет, это не к нему претензии, мы просто его поберегли», — сказал Знарок «Бизнес-Онлайн».

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