Знарок: За исключением первого периода, «Ак Барс» неплохо играл

Главный тренерподелился впечатлениями после поражения от(2:5) в Чемпионате КХЛ.

«За исключением первого периода, мы неплохо играли. Вы правы, "Зеленое дерби" немного отобрало сил у команды, так и есть. У "Автомобилиста" была побольше пауза перед сегодняшней игрой.

Не слишком ли предсказуемо для соперника сегодня играли? Не знаю (смеется). Я тоже удивился, что нам за три секунды до конца дали удаление.

Если бы мы реализовывали ошибки соперника, то тогда бы выиграли. Это игра, ошибок бывает много. Одни реализуют их, другие — нет.

Такие ошибки, как в первых дух шайбах, есть всегда. Единственное, мы должны помогать друг другу. Кто-то ошибается — другие должны подстраховывать.

Когда заменили вратаря на шестого полевого, конечно неправильно сыграли на вбрасывании. Нужно было доигрывать момент до конца. Оказывается, собрались меняться.

Поменяли Билялова, но нет, это не к нему претензии, мы просто его поберегли», — сказал Знарок «Бизнес-Онлайн».