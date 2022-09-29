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    «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в Екатеринбурге

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    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    В составе победителей отличились Патрис Кормье, Анатолий Голышев, Брукс Мэйсек, Степан Хрипунов и 18-летний форвард Виктор Неучев, для которого этот гол стал вторым в карьере в рамках КХЛ.

    Шайбы «Ак Барса» на счету Вадима Шипачева и Станислава Галиева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
    Голы: Кормье — 1 (Обидин, Щемеров), 13:27 — 1:0. Голышев — 5 (Широков, Да Коста), 14:26 — 2:0. Неучев — 2 (Гуркин), 29:07 — 3:0. Шипачев — 3 (Петров), 33:31 — 3:1. Галиев — 2, 35:04 — 3:2. Мэйсек — 8 (п.в., Волк, Ли), 58:47 — 4:2. Хрипунов — 3 (п.в., Эберт), 59:04 — 5:2Вратари: Бобков — Билялов (Мифтахов, 29:07, 58:40 — 58:47, 58:59 — 59:04)Броски: 24 (6+12+6) — 41 (11+14+16)Штраф: 4 — 6

    В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» поднялся на 1-е место, набрав 19 очков в 12 матчах. «Ак Барс» идет третьим: 15 очков после 11 игр.

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