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    Тренер «Адмирала»: Пока мы не начнем забивать голы, будут проблемы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Адмирал Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:3).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Ну, что говорить. Все по делу. Соперник конкретный, играет в финалах, поднимал над головой Кубок Гагарина.

    Пока мы не начнем забивать голы, будут проблемы. С нулем голов или с одним голом… Соперник начинает атаку с броска, у нас какая-то ерунда приходит в зону, передачи лишние.

    К самоотдаче нет претензий, но по качеству игры большие вопросы ко многим игрокам. Кто должен забивать, кто должен решать моменты, большинство.

    У нас если Шулак не забивает, то и забить-то некому», — приводятся слова Тамбиева на сайте КХЛ.

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