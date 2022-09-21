Тренер «Адмирала»: Пока мы не начнем забивать голы, будут проблемы

Главный тренерпрокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против(1:3).

«Ну, что говорить. Все по делу. Соперник конкретный, играет в финалах, поднимал над головой Кубок Гагарина.

Пока мы не начнем забивать голы, будут проблемы. С нулем голов или с одним голом… Соперник начинает атаку с броска, у нас какая-то ерунда приходит в зону, передачи лишние.

К самоотдаче нет претензий, но по качеству игры большие вопросы ко многим игрокам. Кто должен забивать, кто должен решать моменты, большинство.

У нас если Шулак не забивает, то и забить-то некому», — приводятся слова Тамбиева на сайте КХЛ.