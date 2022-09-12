СКА на выезде разгромил «Северсталь»

Марат Хайруллин Фото: globallookpress.com
На 6 минут Руслан Абросимов вывел хозяев вперед, но затем гости забросили 4 шайбы подряд. Отметились Максим Грошев, Марат Хайруллин, Захар Бардаков и защитник Игорь Ожиганов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Абросимов — 1 (Морозов, Луговяк), 0:29 — 1:0. Грошев — 1 (мен.), 7:50 — 1:1. Хайруллин — 6 (Пашнин, Николаев), 12:27 — 1:2. Бардаков — 1 (Волков), 34:20 — 1:3. Ожиганов — 1 (бол., Хайруллин), 52:43 — 1:4Вратари: Подъяпольский (45:38 — 46:16, 46:26 — 47:39) — НиколаевШтраф: 6 — 12Броски: 22 (6+7+9) — 24 (9+7+8)
Благодаря пятой победе подряд в этом сезоне, «армейцы» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.