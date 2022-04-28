Швец-Роговой подписал долгосрочный контракт со СКА

Артём Швец-Роговой Фото: globallookpress.com
В текущем сезоне хоккеист провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
В плей-офф на его счету один гол в семи играх.
Напомним, по итогам регулярки петербургское армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В плей-офф команда Романа Ротенберга дошла до финала конференции, где в семи матчах уступила московскому ЦСКА.
Таким образом, СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата.
Швец-Роговой выступает за СКА с сезона-2019/2020.