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    Крикунов — о лимите на легионеров в КХЛ: Россиянин будет биться за контракт, а иностранцам порой всё равно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказал мнение о возможном ужесточении лимита на иностранцев в КХЛ.

    Владимир Крикунов
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    Владимир Крикунов

    Напомним, что с такой инициативой выступила ФХР. Предложение отправлено на рассмотрение. Федерация хоккея просит уменьшить число легионеров в в заявке команды с пяти до трех.

    «Какое-то время назад вопрос о сокращении легионеров довольно живо обсуждался.

    Помните, был момент в начале 2000-х, когда легионеров-вратарей было такое количество, что возникли определённые сложности при формировании сборной России.

    Слава богу, перспективных вратарей-россиян в нашей стране сейчас достаточно. А вот полевых игроков из других стран стало очень много.

    Да, легионер легионеру рознь, и когда приезжают опытные ребята, у которых можно чему-то поучиться, для молодёжи это, бесспорно, огромный плюс.

    А когда к нам едут посредственные легионеры… Какой в них смысл? Россиянин будет биться за контракт, а иностранцам порой всё равно.

    Тем более в нынешней ситуации, когда многие в плей-офф — 2022 просто "отбывали номер". Уровень игры легионера должен быть не ниже, чем у россиянина. По некоторым командам так никак нельзя сказать.

    Сокращение легионеров позволит быстрее набираться опыта молодым ребятам благодаря игре в КХЛ.

    В нашей стране огромное количество катков, школ, хоккеистов. И я уверен, что это количество перерастёт в качество!» — сказал Крикунов «Чемпионату».

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