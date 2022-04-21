Крикунов — о лимите на легионеров в КХЛ: Россиянин будет биться за контракт, а иностранцам порой всё равно

Заслуженный тренер Россиивысказал мнение о возможном ужесточении лимита на иностранцев в КХЛ.

Напомним, что с такой инициативой выступила ФХР. Предложение отправлено на рассмотрение. Федерация хоккея просит уменьшить число легионеров в в заявке команды с пяти до трех.

«Какое-то время назад вопрос о сокращении легионеров довольно живо обсуждался.

Помните, был момент в начале 2000-х, когда легионеров-вратарей было такое количество, что возникли определённые сложности при формировании сборной России.

Слава богу, перспективных вратарей-россиян в нашей стране сейчас достаточно. А вот полевых игроков из других стран стало очень много.

Да, легионер легионеру рознь, и когда приезжают опытные ребята, у которых можно чему-то поучиться, для молодёжи это, бесспорно, огромный плюс.

А когда к нам едут посредственные легионеры… Какой в них смысл? Россиянин будет биться за контракт, а иностранцам порой всё равно.

Тем более в нынешней ситуации, когда многие в плей-офф — 2022 просто "отбывали номер". Уровень игры легионера должен быть не ниже, чем у россиянина. По некоторым командам так никак нельзя сказать.

Сокращение легионеров позволит быстрее набираться опыта молодым ребятам благодаря игре в КХЛ.

В нашей стране огромное количество катков, школ, хоккеистов. И я уверен, что это количество перерастёт в качество!» — сказал Крикунов «Чемпионату».