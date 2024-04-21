В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «ТД Гарден» 21 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Бостон» — «Торонто»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бостон»

Путь к плей-офф: В течение достаточно длительного отрезка регулярного чемпионата команда из одноименного города в штате Массачусетс оставалась одним из претендентов на лидерство в конференции, но на финише сезона сдала свои позиции.

В 82 встречах «Бостон» набрал 109 очков, с которыми обосновался на четвертой строчке в таблице Востока. На один балл «Брюинз» отстали от первой тройки, зато от пятого «Торонто» ушли в отрыв на 7 очков.

Последние матчи: Ближе к финишу регулярки «Бостон» позволил себе взять небольшую паузу перед плей-офф рывком. Однако это повлияло на итоговые результаты четырех последних матчей, в которых «Брюинз» набрали всего 2 балла.

Единственную в упомянутый период победу команда Джима Монтгомери одержала в гостевой встрече с «Питтсбургом» (4:5), после которой бостонцы уступили «Вашингтону» (0:2) и «Оттаве» (1:3).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Дебютный матч Кубка в составе «Брюинз» пропустят Джастин Бразо, Мэтт Пойтрас, Брендон Карло.

Состояние команды: В паре с «Торонто» команда Монтгомери становится фаворитом, однако ее конкурентоспособность на более поздних стадиях Кубка Стэнли ставится под сомнение с учетом непостоянства и нередких проблем, связанных с далекой от эталона игрой в нападении.

«Торонто»

Путь к плей-офф: Будучи еще до начала сезона очевидными кандидатами на выход в плей-офф, канадцы из Онтарио все равно не рассматривались в контексте борьбы за верхние строчки в Восточной конференции.

По итогам регулярного чемпионата «Торонто» занял пятое место, набрав 102 очка. На 8 баллов «Лифс» отстали от первой тройки, а ближайших конкурентов снизу — «Тампу-Бэй» — опередили на 4 балла.

Последние матчи: За неделю до конца регулярного сезона «Торонто» накрыла череда неудач — команда Джона Купера потерпела четыре подряд поражения, а началась эта серия с яркого домашнего матча против «Нью-Джерси» (5:6).

За безумием в игре с «Девилз» последовала такая же искрометная встреча с «Детройтом» (4:5 ОТ). Два заключительных матча «Торонто» провел во Флориде, где сперва крупно проиграл «Пантерз» (2:5), а затем дал бой, «Тампе-Бэй», что также обернулось провалом (4:6).

Не сыграют: Бобби Макмэнн, Макс Доми, Джон Клингберг и Калле Ярнкрок пропустят первый матч 1/8 финала.

Состояние команды: В течение долгих лет проклятие первого плей-офф раунда оставалось неотъемлемой частью существования этого клуба, поэтому в теории «Торонто» должен спокойно пережить новый ранний вылет после паузы в прошлом сезоне.

Статистика для ставок

В четырех последних матчах «Торонто» в гостях общая результативность непременно преодолевала барьер 5 заброшенных шайб

«Торонто» уступил в двух последних гостевых встречах, пропустив 11 голов в сумме

Ни в одном домашнем матче из четырех предыдущих «Бостон» не забил больше двух голов в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.26, ничья — в 4.47, а победа «Торонто» — в 2.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 2.07.

Прогноз: «Бостон» — «Торонто» — это классика кубкового противостояния последних лет, которая имеет свою предысторию и по умолчанию делает это соперничество острым. При этом «Брюинз» на фоне канадцев остаются фаворитами, особенно когда речь идет о матчах в «ТД Гарден».

Ставка: «Бостон» победит за 2.26.

Прогноз: После относительного голевого затишья в заключительных матчах регулярки команда Монтгомери способна прибавить в плей-офф и выдать искрометную в плане атакующего хоккея встречу с учетом явных проблем «Торонто» в обороне.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.81.