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    «Спартак» подписал новый контракт с голкипером Красиковым

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    Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале сообщил о подписании нового контракта с вратарём Алексеем Красиковым.

    Алексей Красиков
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    Алексей Красиков

    Соглашение заключено сроком на один год. В завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 26-летний вратарь провёл за «Спартак» 33 матча, одержав 16 побед и отразив 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,23, также признававшись лучшим вратарём недели в КХЛ. Ранее Красиков играл за олимпийскую сборную России до 23 лет, а также участвовал в Матчах звёзд КХЛ и МХЛ.

    «Спартак» занял седьмое место по итогам регулярки в таблице Западной конференции, в первом раунде автоматически обыграв снявшийся с розыгрыша Кубка Гагарина — 2022 финский «Йокерит», а во втором раунде уступив СКА (1-4).

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