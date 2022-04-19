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    Плющев: Уменьшение числа легионеров не повлияет на конкуренцию в КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ
    Экс-наставник сборной России Владимир Плющев отреагировал на возможное уменьшение числа легионеров в заявках команд КХЛ.

    Владимир Плющев
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    Владимир Плющев

    Напомним, что с такой инициативой выступила ФХР. Предложение отправлено на рассмотрение. Федерация хоккея просит уменьшить число легионеров в в заявке команды с пяти до трех.

    «Как было, так и останется, три или пять — особой разницы нет, главное, какие это будут легионеры.

    В свое время Яромир Ягр был один в Омске, а сейчас по пять легионеров, и не знаешь, что это за легионеры, кто это и с чем их едят.

    Чтобы была конкуренция, надо уметь готовить игроков, молодых и не очень, надо уметь готовить резерв, который мог бы наступать на пятки своим старшим товарищам», — приводит ТАСС слова Плющева.

    Напомним, что в следующе сезоне КХЛ не сыграют латвийское «Динамо» и финский «Йокерит».

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