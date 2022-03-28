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    Хартли: Мы ничего не боимся, такова культура «Авангарда» на протяжении четырёх лет

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от шестого матча серии плей-офф с «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 28 марта, и начнётся в 19:30 мск. На данный момент омичи уступают в серии (2-3).

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «В серии и семи матчей такую ситуацию вполне можно ожидать. Конечно, мы бы предпочли вести со счётом 3-2 в серии, а не отставать. Но в то же время, мы уже неоднократно выигрывали два матча подряд. Здесь вопрос концентрации и способности насладиться моментом. В последствии это время превратится в прекрасные воспоминания.

    С парнями всё в порядке, они свежи, довольны, мы играем в хоккей! Сегодня шестой матч серии. Как я уже говорил, секретов не осталось. Противник знает нас, мы знаем их. Нужно выходить, показывать себя по максимуму. Сохранять концентрацию и ничего не бояться. Мы ничего не боимся, такова наша культура на протяжении четырёх лет.

    Всегда вперёд, выкладываемся по полной. Идеальной игры не существует, но нужно стараться изо всех сил, делать свою работу. Вчера мы хорошо поговорили, обсудили определённые ситуации, которые, давайте будем честны, нужно улучшить. В то же время, мы в профессиональном спорте, мы тренируем взрослых мужчин, профессионалов своего дела. Нам нужно было перестроится, перезагрузиться, именно это мы и сделали», — сказал Хартли в интервью пресс-службе «Авангарда» на официальном YouTube-канале команды.

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