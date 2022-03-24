«Магнитка» разгромила «Авангард» в плей-офф КХЛ

Магнитогорскийодержал разгромную победу над(5:1) в матче плей-офф КХЛ. Это была четвертая встреча команд в серии.

С составе «Магнитки» забивали Филипп Майе, Брендэн Лайпсик, Джош Карри и Денис Зернов. Самым результативным оказался Зернов, оформивший дубль.

В составе омичей единственную шайбу забросил Арсений Грицук.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Четвертый матч «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) Голы: Майе — 3 (Коростелев, Карпов), 7:26 — 0:1. Зернов — 5 (Голдобин, Карпов), 9:44 — 0:2. Лайпсик — 4 (Яковлев, Маклюков), 11:20 — 0:3. Грицюк — 4 (Емелин), 27:34 — 1:3. Карри — 3 (Маклюков), 30:24 — 1:4. Зернов — 6 (мен., п.в., Карпов), 54:07 — 1:5Вратари: Грубец (Демченко, 11:20, 50:57 — 54:07) — Кошечкин (Налимов, 55:58)Штраф: 24 — 20Броски: 33 (10+13+10) — 31 (17+7+7)

Теперь счет в серии равный. Сейчас между командами ничья 2:2, но равновесие нарушится 26 марта, когда пройдет следующий матч.