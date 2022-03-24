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    «Магнитка» разгромила «Авангард» в плей-офф КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Металлург Мг
    Магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над «Авангардом» (5:1) в матче плей-офф КХЛ. Это была четвертая встреча команд в серии.

    Игроки «Магнитки»
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    Игроки «Магнитки»

    С составе «Магнитки» забивали Филипп Майе, Брендэн Лайпсик, Джош Карри и Денис Зернов. Самым результативным оказался Зернов, оформивший дубль.

    В составе омичей единственную шайбу забросил Арсений Грицук.

    КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Четвертый матч
    «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
    Голы: Майе — 3 (Коростелев, Карпов), 7:26 — 0:1. Зернов — 5 (Голдобин, Карпов), 9:44 — 0:2. Лайпсик — 4 (Яковлев, Маклюков), 11:20 — 0:3. Грицюк — 4 (Емелин), 27:34 — 1:3. Карри — 3 (Маклюков), 30:24 — 1:4. Зернов — 6 (мен., п.в., Карпов), 54:07 — 1:5Вратари: Грубец (Демченко, 11:20, 50:57 — 54:07) — Кошечкин (Налимов, 55:58)Штраф: 24 — 20Броски: 33 (10+13+10) — 31 (17+7+7)

    Теперь счет в серии равный. Сейчас между командами ничья 2:2, но равновесие нарушится 26 марта, когда пройдет следующий матч.

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