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    Леонтьев: Как сказал наш капитан, «Нефтехимик» — лучшая команда КХЛ по сплочённости

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги сезона для нижнекамского клуба.

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Мы это сделали, с этой командой можно было решать любые задачи. Как сказал наш капитан Марат Хайруллин, "Нефтехимик" — это лучшая команда по сплочённости в лиге. Спасибо ребятам, что бились, выполняли игровое задание, сражались до конца, не жалея себя. Спасибо руководству и всем тем, кто причастен к клубу — всё было на высшем уровне, созданы все условия. Отдельная благодарность болельщикам, которые всегда тепло нас приветствовали — это главный показатель нашей работы.

    Мы хотим сохранить костяк команды, работаем в этом направлении. Необходимо также точечное усиление проверенными бойцами. У нас уже уехал один вратарь, поэтому будем искать нового. Нам нужен сильный первый номер. При этом на Судницина мы тоже рассчитываем. Не буду делать выводы по играм с "Трактором", Саша здорово помогал нам в сезоне, много выручал, его нельзя сбрасывать со счетов. Ведём переговоры с Артюхиным, возможно, он останется в команде.

    Самый важный момент сезона? Это матчи на Дальнем Востоке, где мы играли с прямыми конкурентами за место в плей-офф. Плюс игры на Урале и в Сибири, откуда мы привезли пять очков из шести возможных.

    23 марта мы снова соберёмся, будем тренироваться две с половиной недели, после чего проведём выставочные матчи», — цитирует Леонтьева официальный сайт КХЛ.

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