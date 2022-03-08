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    «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в четвертом матче серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Салават Юлаев
    «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над «Сибирью» в рамках четвертого матча первого раунда плей-офф КХЛ.

    «Салават Юлаев» находится в шаге от победы в серии с «Сибирью»
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    «Салават Юлаев» находится в шаге от победы в серии с «Сибирью»

    Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) в пользу «Салавата Юлаева».

    Счет в серии стал 3-1 в пользу «Салавата Юлаева».

    Пятый матч состоится 10 марта в Уфе.

    КХЛ. 1/4 финала конференций. Восточная конференция. 4-й матч
    «Сибирь» (Новосибирск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
    Голы: Алалыкин — 1 (Бирюков, Пименов), 2:21 — 0:1. Кадейкин — 2 (бол., Шмелев), 15:33 — 0:2. Тихонов — 2 (бол., Шмелев, Кадейкин), 24:36 — 0:3. Чайковски — 1 (бол., Пьянов), 30:54 — 1:3. Картаев — 1 (Коледов, Санников), 34:00 — 1:4. Морозов — 2 (Шенфельд, Шаров), 39:34 — 2:4. Шаров — 1 (бол., Ли, Шенфельд), 43:07 — 3:4. Кадейкин — 3 (бол., Тихонов, Хафизуллин), 47:08 — 3:5. Хохряков — 1 (мен., п.в.), 59:37 — 3:6Вратари: Красоткин (59:26 — 59:37) — ШарыченковШтраф: 22 — 10Броски: 32 (3+11+18) — 37 (19+13+5)

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