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    Мартемьянов: Игрокам «Сибири» не хватало спортивной злости

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сибирь Салават Юлаев КХЛ
    Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал домашнее поражение от «Салавата Юлаева» (3:6) в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Разбить матч стоит на две истории. Сначала был провал первого периода. Беру за это ответственность на себя. Прежде всего с точки зрения передачи команде эмоций.

    Парням не хватало спортивной злости. Удалений было много ненужных. Попросили ребят, чтобы они вернули серию в Новосибирск. Сражаться будем до конца.

    Красоткина я не виню, давление на него было огромное. Для него этот плей-офф — школа. На Литовченко в этой серии мы рассчитывать не можем, Миловзоров тоже залечивает травму.

    У меня рука не поднимается выпускать его и Дубакина, у которого также давно не было игровой практики.

    В моменте с удалением Шарова я вообще ничего не увидел. Но особо на это внимание обращать не будем», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

    Подопечные Томи Лямся одержали свою третью победу в серии — 3-1. Пятая встреча между клубами состоится 10 марта в Уфе. Начало игры — в 17:00 мск.

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