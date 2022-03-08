Мартемьянов: Игрокам «Сибири» не хватало спортивной злости

Главный тренер «Сибири»прокомментировал домашнее поражение от(3:6) в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

«Разбить матч стоит на две истории. Сначала был провал первого периода. Беру за это ответственность на себя. Прежде всего с точки зрения передачи команде эмоций.

Парням не хватало спортивной злости. Удалений было много ненужных. Попросили ребят, чтобы они вернули серию в Новосибирск. Сражаться будем до конца.

Красоткина я не виню, давление на него было огромное. Для него этот плей-офф — школа. На Литовченко в этой серии мы рассчитывать не можем, Миловзоров тоже залечивает травму.

У меня рука не поднимается выпускать его и Дубакина, у которого также давно не было игровой практики.

В моменте с удалением Шарова я вообще ничего не увидел. Но особо на это внимание обращать не будем», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Подопечные Томи Лямся одержали свою третью победу в серии — 3-1. Пятая встреча между клубами состоится 10 марта в Уфе. Начало игры — в 17:00 мск.