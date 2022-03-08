Кудашов: Мы и не предполагали, что серия будет очень легкая

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Счет в серии стал равным 2-2.

«Обоюдоострая, интересная игра. Думаю, зрителям очень понравилась. Равная была — и у "Северстали" были моменты, и у нас были моменты.

Все очень старались, играли самоотверженно. Большая самоотдача у всех была. Неслучайно эта игра перешла в овертайм.

Мы и не предполагали, что серия будет очень легкая. Наоборот, настраивались на длинную серию. Не все сначала получалось у нас, по составу немного подправили, и по игре подправили.

Естественно, после каждой игры идет работа над ошибками. После каждой игры делали выводы», — сказал Кудашов пресс-службе «Северстали».