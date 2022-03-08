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    • «Динамо» сравняло счет в серии с «Северсталью»
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    Кудашов: Мы и не предполагали, что серия будет очень легкая

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 ОТ) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    Счет в серии стал равным 2-2.

    «Обоюдоострая, интересная игра. Думаю, зрителям очень понравилась. Равная была — и у "Северстали" были моменты, и у нас были моменты.

    Все очень старались, играли самоотверженно. Большая самоотдача у всех была. Неслучайно эта игра перешла в овертайм.

    Мы и не предполагали, что серия будет очень легкая. Наоборот, настраивались на длинную серию. Не все сначала получалось у нас, по составу немного подправили, и по игре подправили.

    Естественно, после каждой игры идет работа над ошибками. После каждой игры делали выводы», — сказал Кудашов пресс-службе «Северстали».

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