«Сибирь» одержала победу над «Салаватом Юлаевым», забив победный гол в 3-м овертайме

Новосибирскаяодержала победу над уфимскимв третьем овертайме в матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На 24-й минуте счёт в игре открыл защитник хозяев Егор Аланов, ему ассистировали Джей Си Липон и Денис Голубев. Ответную шайбу на 44-й минуте забросил форвард уфимцев Виктор Тихонов, голевой пас отдали Пётр Хохряков и Динар Хафизуллин.

В третьем овертайме победную шайбу «Сибири» забросил Валентин Пьянов.

КХЛ «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 3ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Аланов — 1 (Лайпон, Голубев), 23:30 — 1:0. Тихонов — 1 (мен., Хафизуллин, Хохряков), 43:19 — 1:1. Пьянов — 2 (Шашков, Чайковски), 103:00 — 2:1Вратари: Красоткин — Шарыченков (92:11 — 92:54)Штраф: 14 — 37Броски: 31 (6+9+1+15) — 37 (6+7+8+16)Судьи: Бондарь, Сидоренко

Счёт в серии — 2-1 в пользу уфимцев. Следующий матч пройдёт во вторник, 8 марта, в Новосибирске. Стартовое вбрасывание — в 13:30 по московскому времени.