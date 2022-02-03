Стало известно, кто заменит Овечкина на Матче звезд НХЛ

Национальна хоккейная лига сообщила, что нападающий «Вашингтона»заменит своего одноклубникана «Матче звезд».

Ранее стало известно, что капитан столичного клуба заболел коронавирусом. Кроме того, стало известно, что нападающий «Филадельфии» Клод Жиру будет капитаном команды Столичного дивизиона, которым должен был быть Овечкин.

Из россиян в Матче всех звёзд НХЛ сыграют нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов (команда Столичного дивизиона), голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (команда Атлантического дивизиона) и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (команда Центрального дивизиона).

Матч звезд пройдет в Лас-Вегасе 4-5 февраля. Он будет состоять из трех игр в формате «три на три» с участием четырех команд — по одной от каждого дивизиона.