Назван расширенный состав сборной России на Олимпиаду

Федерация хоккея России назвала состав сборной для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. На сбор было вызвано 36 хоккеистов.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» М), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург» Мг), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба — «Динамо» М), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артем Анисимов, Артур Каюмов (оба — «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг).

На групповом этапе Олимпиады сборная России сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).