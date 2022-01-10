«Анахайм» выиграл у «Детройта», Наместников забросил 10-ю шайбу в сезоне

одержал домашнюю победу надв рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:3 Б в пользу «Анахайма».

В основное время у хозяев отличились Тревор Зеграс, Трой Терри и Максим Комтуа, а у гостей — Филип Гронек, Тайлер Бертуцци и Владислав Наместников, для которого этот гол стал 10-м в текущем чемпионате.

Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Зеграс.

«Анахайм» занимает четвертое место Западной конференции — 45 очков, «Детройт» находится на девятой строчке в Восточной конференции — 36 очков.