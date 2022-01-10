«Анахайм» выиграл у «Детройта», Наместников забросил 10-ю шайбу в сезоне

«Анахайм» дожал соперника в серии буллитов Фото: twitter.com/AnaheimDucks
Встреча завершилась со счетом 4:3 Б в пользу «Анахайма».
В основное время у хозяев отличились Тревор Зеграс, Трой Терри и Максим Комтуа, а у гостей — Филип Гронек, Тайлер Бертуцци и Владислав Наместников, для которого этот гол стал 10-м в текущем чемпионате.
Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Зеграс.
«Анахайм» занимает четвертое место Западной конференции — 45 очков, «Детройт» находится на девятой строчке в Восточной конференции — 36 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Детройт» — 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Зеграс — 9 (бол., Фаулер, Ракелль), 6:32 — 1:0. Гронек — 4 (бол., Зайдер, Бертуцци), 20:21 — 1:1. Бертуцци — 16 (Стаал, Раймонд), 35:07 — 1:2. Терри — 22 (Милано, Гетцлаф), 38:04 — 2:2. Комтуа — 1 (Ракелль, Зеграс), 42:01 — 3:2. Наместников — 10 (Истерли, Расмуссен), 47:55 — 3:3Победный булли: ЗеграсВратари: Достал — ГрайссШтраф: 13 — 19Броски: 27 (10+6+11+0) — 36 (10+13+10+3)