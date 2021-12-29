Источник: Молодежный чемпионат мира — 2022 не будет доигран

Международная хоккейная федерация (ИИХФ) приняла решение отменить молодежный чемпионат мира по хоккею — 2022, сообщает Sport24

Сразу несколько хоккейных федераций, участвующих в молодежном чемпионате мира, обратились в ИИХФ с просьбой отменить турнир, поскольку он противоречит спортивным принципам.

Ранее техническое поражение из-за положительных тестов на коронавирус было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.

Положительный тест на коронавирус в составе российской команды сдал нападающий Матвей Мичков.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).