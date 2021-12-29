Источник: Молодежный чемпионат мира — 2022 не будет доигран

МЧМ-2022 не будет доигран Фото: globallookpress.com
Сразу несколько хоккейных федераций, участвующих в молодежном чемпионате мира, обратились в ИИХФ с просьбой отменить турнир, поскольку он противоречит спортивным принципам.
Ранее техническое поражение из-за положительных тестов на коронавирус было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.
Положительный тест на коронавирус в составе российской команды сдал нападающий Матвей Мичков.
Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).