Вайсфельд рассказал, почему «молодежка» проиграла шведам на МЧМ-2022

Известный хоккейный функционерпрокомментировал поражение сборнойот(3:6) в первом туре группового этапа МЧМ-2022.

«Причины поражения на поверхности: три из шести шайб мы пропускаем в меньшинстве (две из них при игре "3 на 5").

Вообще, наметилась такая неприятная тенденция — на последних чемпионатах мира у нас очень много удалений. Необходимо, конечно, что-то делать с игровой дисциплиной.

Вратари должны выручать, они должны давать своей команде шанс.

А так, никакой трагедии не произошло, нужно готовиться к следующему матчу и, самое главное, сделать правильные выводы из этого поражения», — приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

В следующем матче группы В российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии. Начало матча — в 00:30 мск.