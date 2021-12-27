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    Вайсфельд рассказал, почему «молодежка» проиграла шведам на МЧМ-2022

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение сборной России от Швеции (3:6) в первом туре группового этапа МЧМ-2022.

    Сборная России пропустила шесть шайб в первом матче МЧМ-2022
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    Сборная России пропустила шесть шайб в первом матче МЧМ-2022

    «Причины поражения на поверхности: три из шести шайб мы пропускаем в меньшинстве (две из них при игре "3 на 5").

    Вообще, наметилась такая неприятная тенденция — на последних чемпионатах мира у нас очень много удалений. Необходимо, конечно, что-то делать с игровой дисциплиной.

    Вратари должны выручать, они должны давать своей команде шанс.

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    • А так, никакой трагедии не произошло, нужно готовиться к следующему матчу и, самое главное, сделать правильные выводы из этого поражения», — приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».

    В следующем матче группы В российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии. Начало матча — в 00:30 мск.

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