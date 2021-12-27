Вайсфельд рассказал, почему «молодежка» проиграла шведам на МЧМ-2022

Сборная России пропустила шесть шайб в первом матче МЧМ-2022 Фото: globallookpress.com
«Причины поражения на поверхности: три из шести шайб мы пропускаем в меньшинстве (две из них при игре "3 на 5").
Вообще, наметилась такая неприятная тенденция — на последних чемпионатах мира у нас очень много удалений. Необходимо, конечно, что-то делать с игровой дисциплиной.
Вратари должны выручать, они должны давать своей команде шанс.
А так, никакой трагедии не произошло, нужно готовиться к следующему матчу и, самое главное, сделать правильные выводы из этого поражения», — приводит слова Вайсфельда «Спорт-Экспресс».
В следующем матче группы В российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии. Начало матча — в 00:30 мск.