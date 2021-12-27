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    Зубов: Ребята волнуются — для многих это первый турнир на таком уровне

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Швеции
    Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов поделился мнением после поражения от команды Швеции (3:6) на чемпионате мира-2022.

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    «Была вязкая игра. Шведы славятся своей обороной. В основном наша игра сводилось к позиционным атакам.

    Тяжело сказать, что с дисциплиной. Ребята волнуются — для многих это первый турнир на таком уровне. Старались успокаивать их, но эмоции берут свое. Обидно, что оставались втроем — эти моменты должны быть исключены. Донесем это до ребят.

    Сегодня второе звено отличилось, у четвертого были моменты. Но первое звено — есть первое звено. Там собраны топовые ребята, и они приносят нам голы. Будем спрашивать не только с нападающих, но и с защитников, у которых сегодня были моменты, когда они искали ненужные передачи. У всех должна быть нацеленность на ворота», — передает слова Зубова Sport24.

    В своем следующем матче на МЧМ сборная России сыграет против Швейцарии. Игра пройдет в ночь на 28 декабря.

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