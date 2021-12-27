Зубов: Ребята волнуются — для многих это первый турнир на таком уровне

«Была вязкая игра. Шведы славятся своей обороной. В основном наша игра сводилось к позиционным атакам.
Тяжело сказать, что с дисциплиной. Ребята волнуются — для многих это первый турнир на таком уровне. Старались успокаивать их, но эмоции берут свое. Обидно, что оставались втроем — эти моменты должны быть исключены. Донесем это до ребят.
Сегодня второе звено отличилось, у четвертого были моменты. Но первое звено — есть первое звено. Там собраны топовые ребята, и они приносят нам голы. Будем спрашивать не только с нападающих, но и с защитников, у которых сегодня были моменты, когда они искали ненужные передачи. У всех должна быть нацеленность на ворота», — передает слова Зубова Sport24.
В своем следующем матче на МЧМ сборная России сыграет против Швейцарии. Игра пройдет в ночь на 28 декабря.