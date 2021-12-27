Главный тренер «Барыса»: Матч понравился зрителям, но не мне

Главный тренер «Барыса»прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2, бул.), сообщает пресс-служба клуба.

«Спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении всей игры поддерживали наших ребят. Команда это чувствовала. Она старалась играть агрессивно с первых смен. Наверное, матч понравился зрителям, но не мне. Много было провалов. Хотели забить, укрепить счёт. Хотя мы старались строго действовать в обороне, качественно, без ошибок.

Да, конечно, у нас было достаточно большинства, чтобы реализовать моменты. Не хватило той агрессии, которая должна быть в большинстве. Надо прилагать максимум усилий и очень много бросать. Конечно, нужно выводить партнёров на ударную позицию», — сказал Михайлис.

Занимающий восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» теперь опережает на два очка «Автомобилист», для которого это поражение стало пятым подряд.