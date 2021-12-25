«Ак Барс» уступил «Северстали» в овертайме

принимализ Череповца в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

На пятой минуте Давид Думбадзе открыл счёт в матче, на 12-й минуте Егор Морозов увеличил преимущество гостей. На 23-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл одну щайбу хозяев, а на 27-й Владислав Кодола вновь увеличил преимущество гостей. На 28-й минуте Кирилл Петров вновь сократил отставание казанцев в счёте. На 35-й Кэмпфер сравнял счёт.

«Северсталь» с 54 очками идет шестой на Западе, у «Ак Барса» 56 очков и четвертое место в Восточной конференции.