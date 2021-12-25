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    «Ак Барс» уступил «Северстали» в овертайме

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Северсталь
    «Ак Барс» принимал «Северсталь» из Череповца в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

    Давид Думбадзе
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    Давид Думбадзе

    На пятой минуте Давид Думбадзе открыл счёт в матче, на 12-й минуте Егор Морозов увеличил преимущество гостей. На 23-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл одну щайбу хозяев, а на 27-й Владислав Кодола вновь увеличил преимущество гостей. На 28-й минуте Кирилл Петров вновь сократил отставание казанцев в счёте. На 35-й Кэмпфер сравнял счёт.

    «Северсталь» с 54 очками идет шестой на Западе, у «Ак Барса» 56 очков и четвертое место в Восточной конференции.

    КХЛ
    «Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Думбадзе — 5 (Абросимов, Хлыстов), 4:16 — 0:1. Морозов — 7 (Лишка), 11:30 — 0:2. Кагарлицкий — 10 (Глухов, Лямкин), 22:27 — 1:2. Кодола — 12, 26:43 — 1:3. Петров — 11 (Тарасов, Кэмпфер), 27:13 — 2:3. Кэмпфер — 10 (Кагарлицкий, Линдхольм), 34:24 — 3:3. Думбадзе — 6 (Емец), 64:06 — 3:4Вратари: Билялов (Бобков, 13:02) — Подъяпольский (Шугаев, 34:02)Штраф: 4 — 2Броски: 32 (7+16+7+2) — 22 (6+10+5+1)Судьи: Наумов, Щенев
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