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    «Барыс» всухую победил «Автомобилист» на выезде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

    Линден Вей
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    Линден Вей

    На 35-й минуте Роман Старченко после перехвата потрясающим броском с ползоны вывел нур-султанскую команду вперёд. Точку в матче на последней минуте третьего периода поставил Линден Вей. Голкипер Йони Ортио оформил шат-аут, отразив все 32 броска.

    «Барыс» набрал 40 очков и обошел «Авто» в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Нур-Султана идет на седьмом месте, «Автомобилист» — на восьмом.

    КХЛ
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Старченко — 6, 34:12 — 0:1. Вей — 9 (п.в., Морроу), 59:21 — 0:2Вратари: Маттссон (58:34 — 59:21) — ОртиоШтраф: 4 — 2Броски: 32 (15+6+11) — 31 (9+15+7)Судьи: Ансонс, Оскирко
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