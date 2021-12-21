«Барыс» всухую победил «Автомобилист» на выезде

В матче регулярного чемпионата КХЛобыграл. Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

На 35-й минуте Роман Старченко после перехвата потрясающим броском с ползоны вывел нур-султанскую команду вперёд. Точку в матче на последней минуте третьего периода поставил Линден Вей. Голкипер Йони Ортио оформил шат-аут, отразив все 32 броска.

«Барыс» набрал 40 очков и обошел «Авто» в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Нур-Султана идет на седьмом месте, «Автомобилист» — на восьмом.