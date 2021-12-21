«Барыс» всухую победил «Автомобилист» на выезде

Линден Вей Фото: globallookpress.com
На 35-й минуте Роман Старченко после перехвата потрясающим броском с ползоны вывел нур-султанскую команду вперёд. Точку в матче на последней минуте третьего периода поставил Линден Вей. Голкипер Йони Ортио оформил шат-аут, отразив все 32 броска.
«Барыс» набрал 40 очков и обошел «Авто» в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из Нур-Султана идет на седьмом месте, «Автомобилист» — на восьмом.
КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Старченко — 6, 34:12 — 0:1. Вей — 9 (п.в., Морроу), 59:21 — 0:2Вратари: Маттссон (58:34 — 59:21) — ОртиоШтраф: 4 — 2Броски: 32 (15+6+11) — 31 (9+15+7)Судьи: Ансонс, Оскирко