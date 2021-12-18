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    Вовченко: Олимпиада — мечта любого хоккеиста, и коронавирус не должен испугать нас

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Евротур Кубок Первого канала
    Нападающие сборной России Даниил Вовченко поделился эмоциями после игры против Чехии (5:2) на Кубке Первого канала.

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    Сборная России

    «Конечно, хотелось забить, слава богу, что это произошло, дальше будет полегче. Эмоции положительные, всех с победой.

    Очень приятно поработать с такими тренерами, у них большой опыт, есть, чему поучиться. В каждой игре подчеркиваешь что-то новое для себя.

    Мне кажется, что Олимпиада — мечта любого хоккеиста, и коронавирус не должен испугать нас.

    Тут не выбираешь, с кем играть. Со всеми играть одно удовольствие. Так получилось, с ними сегодня вышел, еще и забил, эмоции положительные, все получилось.

    Побеждать всегда приятно, тренеры довольны, все довольны, атмосфера положительная, у всех все получается, всем все нравится, дальше — больше», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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