Вовченко: Олимпиада — мечта любого хоккеиста, и коронавирус не должен испугать нас

Нападающие сборной Россииподелился эмоциями после игры против Чехии (5:2) на Кубке Первого канала.

«Конечно, хотелось забить, слава богу, что это произошло, дальше будет полегче. Эмоции положительные, всех с победой.

Очень приятно поработать с такими тренерами, у них большой опыт, есть, чему поучиться. В каждой игре подчеркиваешь что-то новое для себя.

Мне кажется, что Олимпиада — мечта любого хоккеиста, и коронавирус не должен испугать нас.

Тут не выбираешь, с кем играть. Со всеми играть одно удовольствие. Так получилось, с ними сегодня вышел, еще и забил, эмоции положительные, все получилось.

Побеждать всегда приятно, тренеры довольны, все довольны, атмосфера положительная, у всех все получается, всем все нравится, дальше — больше», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».