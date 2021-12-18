Вовченко: Олимпиада — мечта любого хоккеиста, и коронавирус не должен испугать нас

Сборная России Фото: globallookpress.com
«Конечно, хотелось забить, слава богу, что это произошло, дальше будет полегче. Эмоции положительные, всех с победой.
Очень приятно поработать с такими тренерами, у них большой опыт, есть, чему поучиться. В каждой игре подчеркиваешь что-то новое для себя.
Мне кажется, что Олимпиада — мечта любого хоккеиста, и коронавирус не должен испугать нас.
Тут не выбираешь, с кем играть. Со всеми играть одно удовольствие. Так получилось, с ними сегодня вышел, еще и забил, эмоции положительные, все получилось.
Побеждать всегда приятно, тренеры довольны, все довольны, атмосфера положительная, у всех все получается, всем все нравится, дальше — больше», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».