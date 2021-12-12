«Сочи» победил «Северсталь», отыгравшись с 0:4

одержал домашнюю победу над череповецкой(5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

К середине второго периода гости вели со счетом 4:0 — дублями отличились Егор Морозов и Давид Думбадзе.

Однако сочинцы не только отыгрались, но и вырвали победу. Иван Мищенко оформил хет-трик и отдал голевую передачу, еще по шайбе забросили Амир Гараев и Василий Глотов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 5:4 (0:2, 2:2, 3:0) Голы: Морозов — 5, 12:38 — 0:1. Морозов — 6 (бол., Пилипенко, Тимашов), 17:45 — 0:2. Думбадзе — 3 (Гераськин, Тихонов), 22:05 — 0:3. Думбадзе — 4 (п.в.), 27:07 — 0:4. Мищенко — 6 (бол., Дыбленко, Глотов), 28:38 — 1:4. Гараев — 10 (Петьков, Мищенко), 36:42 — 2:4. Мищенко — 7 (бол., Дыбленко), 52:57 — 3:4. Мищенко — 8 (бол., Дыбленко), 54:54 — 4:4. Глотов — 11 (Бакош, Петьков), 58:36 — 5:4Вратари: Третьяк (Хелльберг, 22:05, 27:00 — 27:07) — Подъяпольский (58:51)Броски: 38 (12+12+14) — 23 (8+7+8)Штраф: 32 — 10

«Сочи» набрал 34 очка в 38 матчах и находится на 10-м месте в Западной конференции. «Северсталь» с 51 очко в 38 играх располагается на 5-й строчке Запада.