ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала»
  • 18:32
    • «Ахмат» разгромил «Химки», Тимофеев и Конате оформили дубли
  • 18:07
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби и стал чемпионом «Формулы-1»
  • 16:18
    • «Динамо» и «Зенит» сыграли вничью, Клаудиньо не забил пенальти
  • 18:59
    • Гол и пас Дольберга помогли «Ницце» обыграть «Ренн»
  • 18:57
    • «Лестер» разгромил «Ньюкасл», «Вест Хэм» не смог одолеть «Бернли»
    Все новости спорта

    «Сочи» победил «Северсталь», отыгравшись с 0:4

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Северсталь
    ХК «Сочи» одержал домашнюю победу над череповецкой «Северсталью» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сочи»

    К середине второго периода гости вели со счетом 4:0 — дублями отличились Егор Морозов и Давид Думбадзе.

    Однако сочинцы не только отыгрались, но и вырвали победу. Иван Мищенко оформил хет-трик и отдал голевую передачу, еще по шайбе забросили Амир Гараев и Василий Глотов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)
    Голы: Морозов — 5, 12:38 — 0:1. Морозов — 6 (бол., Пилипенко, Тимашов), 17:45 — 0:2. Думбадзе — 3 (Гераськин, Тихонов), 22:05 — 0:3. Думбадзе — 4 (п.в.), 27:07 — 0:4. Мищенко — 6 (бол., Дыбленко, Глотов), 28:38 — 1:4. Гараев — 10 (Петьков, Мищенко), 36:42 — 2:4. Мищенко — 7 (бол., Дыбленко), 52:57 — 3:4. Мищенко — 8 (бол., Дыбленко), 54:54 — 4:4. Глотов — 11 (Бакош, Петьков), 58:36 — 5:4Вратари: Третьяк (Хелльберг, 22:05, 27:00 — 27:07) — Подъяпольский (58:51)Броски: 38 (12+12+14) — 23 (8+7+8)Штраф: 32 — 10

    «Сочи» набрал 34 очка в 38 матчах и находится на 10-м месте в Западной конференции. «Северсталь» с 51 очко в 38 играх располагается на 5-й строчке Запада.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Монако» остановить «ПСЖ»?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Реал» выиграть у «Атлетико»?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сумеет ли «Спартак» впервые победить в Сочи?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.41
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чикаго — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Газиантеп — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие