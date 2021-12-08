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    «Амур» на выезде обыграл рижское «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Рига Амур
    В матче регулярного чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» обыграл рижское «Динамо».

    «Амур»
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    «Амур»

    Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

    «Амур» занимает девятое место в Восточной Конференции (35 очков), рижское «Динамо» — 12-е в Западной (29).

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Галузин — 1 (Томашек, Любимов), 18:51 — 0:1. Бутузов — 7 (Николишин, Аляев), 53:07 — 0:2. Карьялайнен — 5 (Червены, Радил), 58:19 — 1:2Вратари: Маттссон (58:41) — АликинШтраф: 6-6Броски: 38 (10+16+12) — 16 (5+5+6)

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 10 декабря в Риге сыграет с «Витязем». «Йокерит» 12 декабря встретится в гостях с «Адмиралом».

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