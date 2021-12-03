Лукоянов: Лед в Дубае был не первой свежести, похож на пластмассу

Нападающий «Ак Барса»прокомментировал победу над

Игра на льду Coca-Cola Arena в Дубае завершилась со счетом 3:1 в пользу казанской команды. Вынесенный матч КХЛ впервые в истории проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Хорошая игра, выставочная. Долго мы ее ждали. Все сложилось отлично по всем аспектам: по гостеприимству, расположению.

У нас все прошло гладко. Мы успели и позагорать, и искупаться, и погулять. Здорово, что мы победили. Это самое главное для нас. С хорошим настроением едем домой.

У нас раскатка была вчера, вечером "добили" ее игрой в волейбол. Самое главное было зарядиться на игру.

Лед был не первой свежести, похож на пластмассу. Но мы в равных условиях. Нужно было это из головы убрать и выходить на игру.

Думаю, все команды КХЛ только двумя руками за то, чтобы в Дубае сделали клуб. Раньше мы не думали, что в Сочи может быть команда. Побыстрее бы делали здесь клуб», — передает слова Лукоянова Sport24.