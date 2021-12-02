ЦСКА в овертайме переиграл «Локо» и поднялся на 2-ю строчку Западной конференции

Московскийна своем льду победил ярославский(1:0 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22.

Автором единственной шайбы стал форвард армейцев Михаил Григоренко.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) Гол: Григоренко — 15 (Нестеров, Слепышев), 63:16 — 1:0Вратари: Федотов (62:48) — ПаскуалеБроски: 28 (6+10+8+4) — 10 (2+4+4+0)Штраф: 6 — 4

ЦСКА одержал 4-ю победу подряд и с 50 очками в 36 матчах поднялся на 2-е место в Западной конференции. «Локомотив» с 43 баллами за 36 игр расположился на 6-й строчке Запада.

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В другом матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своем льду проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 1:2.

За гостей отличились Михал Чайковский и Антон Шенфельд.

Единственную шайбу сочинского клуба забросил Никита Феоктистов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) Голы: Чайковски — 2 (Шенфельд, Шаров), 34:02 — 0:1. Шенфельд — 2 (Пьянов), 36:32 — 0:2. Феоктистов — 5 (Глотов, Мищенко), 41:45 — 1:2Вратари: Хелльберг (59:20) — КрасоткинБроски: 37 (12+13+12) — 22 (6+12+4)Штраф: 8 — 8

«Сочи» находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 35 матчах. «Сибирь» идет 6-й позиции Востока: 40 очков после 35 игр.