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    Воробьев: Нельзя с такой командой, как «Авангард», привозить два гола в свои ворота

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Металлург Мг Авангард КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Сами проиграли матч, нельзя с такой командой привозить два гола в свои ворота.

    Сыграло роль количество блокированных бросков "Авангарда" надо отменить, многие шайбы даже не доходили до ворот. Мы недостаточно агрессивно действовали, надо было больше бросать.

    На Загидулина у нас остались права, с ним был небольшой контракт. Артем второй год у нас просиживает, так как у нас есть два взрослых вратаря. Агент нашел ему вариант в Финляндии, ему нужно играть, это правильное решение.

    Усиление? Есть один 71 неплохой (речь, по все видимости, об Евгении Малкине — прим. ред.). Но нельзя же выйти на улицу и взять кого-то. Кто есть свободный? Никто никого не отдает. Ищем, смотрим, но пока поле не сильно плодородно.

    Вы думали, что мы 60 матчей выиграем? Мы же играем в одной лиге, у нас также есть потолок зарплат. Легко не будет, я тоже хочу выигрывать постоянно», — передает слова Воробьева Sport24.

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