Воробьев: Нельзя с такой командой, как «Авангард», привозить два гола в свои ворота

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал поражение от(2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сами проиграли матч, нельзя с такой командой привозить два гола в свои ворота.

Сыграло роль количество блокированных бросков "Авангарда" надо отменить, многие шайбы даже не доходили до ворот. Мы недостаточно агрессивно действовали, надо было больше бросать.

На Загидулина у нас остались права, с ним был небольшой контракт. Артем второй год у нас просиживает, так как у нас есть два взрослых вратаря. Агент нашел ему вариант в Финляндии, ему нужно играть, это правильное решение.

Усиление? Есть один 71 неплохой (речь, по все видимости, об Евгении Малкине — прим. ред.). Но нельзя же выйти на улицу и взять кого-то. Кто есть свободный? Никто никого не отдает. Ищем, смотрим, но пока поле не сильно плодородно.

Вы думали, что мы 60 матчей выиграем? Мы же играем в одной лиге, у нас также есть потолок зарплат. Легко не будет, я тоже хочу выигрывать постоянно», — передает слова Воробьева Sport24.