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    Федоров: При счете 4:3 вспомнили о том, что эмоции надо держать в кулаке

    Хоккей Прогнозы на КХЛ ЦСКА Динамо Минск КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказал мнение о ходе матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:3).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Когда повели 4:1, это был трудовой, хороший счет. Мы не расслабились, это я точно могу сказать.

    Пошли ненужные удаления —соперник забросил шайбы, воодушевился и мы отдали инициативу. Будем работать над тем, чтобы искоренить удаления в такой хрупкий момент.

    При счете 4:3 сделали определенные выводы, вспомнили о том, что эмоции надо держать в кулаке.

    Динамичная, хорошая игра. Я считаю, что мы подготовились к этому матчу должным образом, изучили соперника.

    Сегодня вовремя сработала спецбригада большинства, но не вовремя получили удаления, которые могли нас подвести.

    На арене была прекрасная атмосфера, благодарю за это болельщиков. Я всегда приезжаю в Минск с удовольствием, можно сказать, что приезжаю на родину», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

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