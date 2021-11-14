Финляндия — Швеция: счет матча 1:3, обзор голов

«Спартак» бьют, а он крепчает. Красно-белые в меньшинстве перевернули дерби с «Локо»

Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Локомотивом» в матче 14-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было