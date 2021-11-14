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    Сборная Швеции — победитель Кубка Карьяла

    Финляндия — Швеция: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Евротур Кубок Карьяла Сборная Швеции Сборная Финляндии
    Сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Карьяла.

    Хоккеисты сборной Швеции
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    Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.

    У «тре крунур» отличились Антон Ландер (15 минута), Йеспер Олофссон (35) и Хенрик Теммернес (38).

    В составе хозяев точный бросок нанес Хейкки Лиедес (43).

    Евротур. Кубок Карьяла
    Финляндия — Швеция — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Ландер — 2 (бол., Юос, Клингберг), 14:28 — 0:1. Й. Олофссон — 2 (бол., Теммернес, Бристедт), 35:00 — 0:2. Теммернес — 1 (бол., Бристедт), 38:00 — 0:3. Лиедес — 1 (Аалтонен, Койвисто), 42:31 — 1:3Вратари: Олкинуора — Лар. ЮханссонШтраф: 6 — 4Броски: 30 (9+7+14) — 22 (9+8+5)

    Одержав три победы в трех матчах, Швеция стала победителем Кубка Карьяла. Финляндия с двумя победами в трех поединках стала второй.

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