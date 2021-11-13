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    Швеция — Россия: составы команд на матч Кубка Карьяла

    Хоккей Кубок Карьяла Сборная России Сборная Швеции
    Объявлены стартовые составы сборных Швеции и России на матч Кубка Карьяла, который начнется в 15:00 мск.

    Цвета флага сборной России
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    Цвета флага сборной России

    Состав России: Аскаров (Шугаев); Никишин — Смирнов, Тертышный — Воронков — Рашевский; Мухамадуллин — Елесин, Вовченко — Галимов — Мичков; Телегин — Коромыслов, Чибриков — Пономарёв — Хуснутдинов; Савиков — Грудинин, Свечков — Гуслистов — Чехович.

    Состав Швеции: Линдвалл (Юханссон); Юсе — Юус, Броме — Ландер — Клингберг; Тёммернес — Пудас, Хольмберг — Олофссон — Бенгтссон; Шелин — Ханссон, Бристедт — Йоханссон — Викстен; Эверберг — де ла Роуз — Олофссон.

    Ознакомиться с прогнозом на поединок можно по ссылке.

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