В матче Кубка Карьяла Швеция сыграет с Россией. Встреча пройдет на «Хартвалл Арене» 13 ноября. Начало запланировано на 15:00 мск. Швеция — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

В первом матче Кубка Карьяла Швеция не оставила шансов команде Чехии (4:1). Крупная победа позволила «трем коронам» взять три очка и возглавить таблицу по разнице голов.

Если вспомнить прошлогоднюю игру с россиянами на этом же этапе Евротура, то в ней шведы потерпели поражение. При этом они сами открыли счет, а затем сдали встречу в серии буллитов (1:2 Б).

К слову, прошлый Евротур команда под руководством Юхана Гарпенлева провалила. Она заработала всего 1 очко и оказалась последней в квартете.

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Перед новым Евротуром Швеция провела семь поединков в рамках группового раунда чемпионата мира. Затащив всего 10 баллов, эта сборная финишировала пятой и не сумела вклиниться в компанию участников плей-офф.

Россия

В дебютной игре нового Кубка Карьяла сборная России в одну калитку слилась команде Финляндии (0:3). С нулем очков она пока находится на последней строчке в таблице.

Если вспоминать о прошлом ноябрьском турнире, то в нем Россия выдала три победы и оказалась первой, заработав 8 очков и оформив убедительную разницу голов — 11:3.

В первом поединке Кубка Карьяла 2020 россияне раскатали Финляндию (6:2). Затем сборная под руководством Ларионова обыграла Швецию (2:1 Б) и Чехию (3:0).

Ну а на чемпионате мира российская команда выиграла групповой раунд, после чего в четвертьфинале уступила Канаде (1:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа Швеции оценивается в 1.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу России — 3.60.

В четырех очных встречах из пяти предыдущих во всех турнирах россияне выиграли, а в паре матчей красным пришлось повоевать за победу после основного времени.