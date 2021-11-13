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    Швеция — Россия. Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч Евротура 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Россия
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    Иван Чехович в матче с Финляндией
    В матче Кубка Карьяла Швеция сыграет с Россией. Встреча пройдет на «Хартвалл Арене» 13 ноября. Начало запланировано на 15:00 мск. Швеция — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция

    В первом матче Кубка Карьяла Швеция не оставила шансов команде Чехии (4:1). Крупная победа позволила «трем коронам» взять три очка и возглавить таблицу по разнице голов.

    Если вспомнить прошлогоднюю игру с россиянами на этом же этапе Евротура, то в ней шведы потерпели поражение. При этом они сами открыли счет, а затем сдали встречу в серии буллитов (1:2 Б).

    К слову, прошлый Евротур команда под руководством Юхана Гарпенлева провалила. Она заработала всего 1 очко и оказалась последней в квартете.

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    Перед новым Евротуром Швеция провела семь поединков в рамках группового раунда чемпионата мира. Затащив всего 10 баллов, эта сборная финишировала пятой и не сумела вклиниться в компанию участников плей-офф.

    Россия

    В дебютной игре нового Кубка Карьяла сборная России в одну калитку слилась команде Финляндии (0:3). С нулем очков она пока находится на последней строчке в таблице.

    Если вспоминать о прошлом ноябрьском турнире, то в нем Россия выдала три победы и оказалась первой, заработав 8 очков и оформив убедительную разницу голов — 11:3.

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    • В первом поединке Кубка Карьяла 2020 россияне раскатали Финляндию (6:2). Затем сборная под руководством Ларионова обыграла Швецию (2:1 Б) и Чехию (3:0).

    Ну а на чемпионате мира российская команда выиграла групповой раунд, после чего в четвертьфинале уступила Канаде (1:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа Швеции оценивается в 1.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу России — 3.60.

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    В четырех очных встречах из пяти предыдущих во всех турнирах россияне выиграли, а в паре матчей красным пришлось повоевать за победу после основного времени.

    Со шведами россияне играть умеют, поэтому «три короны» сложный, но подходящий соперник, чтобы завоевать первые баллы. Наши прогноз и ставка — победа России в матче за 2.16.

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    Швеция — Россия: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на хоккей. Реабилитируется ли Россия за недавнее поражение?
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