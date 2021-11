Марьямяки в конце сезоне покинет «Йокерит»

на своем официальном сайте объявил об уходес поста главного тренера команды по окончании сезона-2021/22.

Специалист возглавляет финский клуб с июня 2018 года. Сейчас команда лидирует в Западной конференции КХЛ.

«Четыре года — это большой срок, и мы почувствовали, что после этого сезона самое время начать новый этап», — сказал президент клуба Яри Курри.

Jokerit has today announced that head coach Lauri Marjamäki will leave the club when his contract is up at the end of this season. Marjamäki has served as head coach of Jokerit since the 2018-19 season.#Jokerit #KHL pic.twitter.com/lY6zsqEwIE