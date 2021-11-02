Шайба Плотникова принесла ЦСКА победу над «Автомобилистом»

Московскийодержал домашнюю победу над екатеринбургским(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу на 14-й минуте забросил Сергей Плотников с передач Констанина Окулова и Артема Блажиевского.

КХЛ Регулярный чемпионат ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Плотников — 10 (Окулов, Блажиевский), 13:23 — 1:0Вратари: Рейдеборн — Шикин (58:11)Броски: 26 (12+8+6) — 23 (4+8+11)Штраф: 0 — 2

ЦСКА набрал 31 очко и занимает четвертое место в Западной конференции. «Автомобилист» идет на пятой строчке на Востоке — 29 очков.

4 ноября армейцы сыграет в гостях с «Витязем», а «Автомобилист» днем ранее проведет выездную встречу с «Северсталью».