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    Шайба Плотникова принесла ЦСКА победу над «Автомобилистом»

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    ЦСКА

    Единственную шайбу на 14-й минуте забросил Сергей Плотников с передач Констанина Окулова и Артема Блажиевского.

    КХЛ Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Плотников — 10 (Окулов, Блажиевский), 13:23 — 1:0Вратари: Рейдеборн — Шикин (58:11)Броски: 26 (12+8+6) — 23 (4+8+11)Штраф: 0 — 2

    ЦСКА набрал 31 очко и занимает четвертое место в Западной конференции. «Автомобилист» идет на пятой строчке на Востоке — 29 очков.

    4 ноября армейцы сыграет в гостях с «Витязем», а «Автомобилист» днем ранее проведет выездную встречу с «Северсталью».

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