Жамнов: Панарин будет в расширенном составе сборной на Олимпиаду-2022

Главный тренер сборной Россиисообщил, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»будет расширенном составе национальной команды Олимпиаду-2022, несмотря на свои политические взгляды.

«У нас задача до 15 октября назвать кандидатов. Список большой, расширенный будет.

Конечно, Панарин будет там. Увидите Панарина и многих других ребят. Я не думаю, что Тема откажется от Олимпиады.

Слушайте, политика вне спорта, это разные вещи. Если человек хочет приехать защищать честь страны, почему нет?», — приводит слова Жамнова канал НХЛ в телеграме.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.