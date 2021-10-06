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    Жамнов: Панарин будет в расширенном составе сборной на Олимпиаду-2022

    Хоккей Сборная России Нью-Йорк Рейнджерс
    Главный тренер сборной России Алексея Жамнов сообщил, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин будет расширенном составе национальной команды Олимпиаду-2022, несмотря на свои политические взгляды.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    «У нас задача до 15 октября назвать кандидатов. Список большой, расширенный будет.

    Конечно, Панарин будет там. Увидите Панарина и многих других ребят. Я не думаю, что Тема откажется от Олимпиады.

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    • Слушайте, политика вне спорта, это разные вещи. Если человек хочет приехать защищать честь страны, почему нет?», — приводит слова Жамнова канал НХЛ в телеграме.

    Напомним, на зимней Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине, смогут выступить игроки из НХЛ.

    Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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