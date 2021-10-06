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    Хартли: «Авангарду» немного не хватает уверенности

    Хоккей Авангард КХЛ Барыс Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями после поражения от «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:1).

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    «Поздравляю "Барыс" с победой. Что касается нас, я считаю, это был лучший матч в нашем исполнении в этом выезде.

    Ребята старались, выкладывались, к сожалению, нам не удалось поразить ворота соперника. Нашей команде немного не хватает уверенности. Конечно, это сказывается на игре.

    Все же никак нельзя ребят обвинить в отсутствии старания, они все выкладываются. Я верю в своих парней, плюс вернулись ребята Дергачев и Прохоркин. Вернемся, потренируемся, и я уверен, что мы войдем в свою колею.

    Как я сказал, ребята возвращаются после травмы. Говорил в конце тренировочных сборов о том, что это была самая странная подготовка по ряду причин.

    Мы просто не набрали полный ход, именно поэтому мы сезон называем марафоном, это очень долгая гонка.

    Если спросить, довольны ли мы тем, как мы себя показываем, и довольны ли мы своим положением в турнирной таблице, конечно же нет.

    Но мы всегда играем с гордостью, у нас богатая культура в клубе, поэтому мы уверены в своих лидерах, знаем что они поведут команду за собой, и все наладится», — приводит слова тренера пресс-служба КХЛ.

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