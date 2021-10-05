Никитин: Допустили ошибку в конце второго периода. В результате проиграли

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями после поражения от(0:1) в матче чемпионата КХЛ.

«Мы допустили ошибку в конце второго периода. В результате проиграли.

Были хорошие моменты, в третьем периоде особенно — по игре не смогли реализовать то, что создали. Думаю, что хороший матч в плане обучения для нас. Двигаемся дальше.

Чересчур острожный хоккей? Не знаю, как на ваш вопрос ответить. Пять на пять играли же. Чтобы в атаке играть постоянно, надо обыгрывать всех подряд.

Мне кажется, у СКА не такие смешные игроки, чтобы мы их не замечали. СКА хорошо оборонялся, дисциплинированно играли, поэтому тяжело было это делать.

Повторюсь: только в третьем периоде момента три, наверное, создали хороших. Поэтому насчет тактики не знаю, что говорить», — сказал Никитин «Матч ТВ».