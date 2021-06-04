Губерниев: Россия должна была обыгрывать эту Канаду

Журналистпрокомментировал поражение от Канады (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

«Сразу говорил, что это самая важная игра. И мы ее проиграли. Канадцы, какой бы состав ни привезли, прыгнули выше головы, настроились на матч, как на последний бой. А мы не настроились, не сыграли в свой хоккей. Командой мы не стали, хотя у нас сильнейший состав.

Мы должны были обыгрывать эту Канаду. Но мы знаем, как они могут собраться. Это был досрочный финал, который мы проиграли.

Проиграли тренер, команда и весь российский хоккей. Надо дальше работать, если мы не хотим опозориться на Олимпиаде», — цитирует Губерниева «Чемпионат».