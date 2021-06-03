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    Бобровский: Когда проигрываешь такие матчи — это опустошение. Нет слов

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Чемпионат мира по хоккею-2021
    Вратарь сборной России Сергей Бобровский прокомментировал поражение от Канады (1:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    Отметим, что Бобровский был признан лучшим игроком встречи.

    «Сейчас тяжело. Тяжело проигрывать такие игры на вылет. Настраиваешь себя на победу, на лучший хоккей и готовишь себя к победе. Когда проигрываешь, это опустошение. Нет слов.

    Разговоры о выборе между мной и Самоновым? Не следил за этим. Я приехал сюда, чтобы готовиться к играм. Меня вызвало руководство сборной.

    Я с удовольствием принял этот вызов. А потом на карантине готовился к игре. Мне доверили. Я старался, бился, показывал всё, что мог.

    Сложно сказать, что не получилось. Самое главное, что не получилось выиграть. Парни бились и старались. Никто не трусил. Все работали. Это хоккей. Здесь всегда есть выигравшие и проигравшие.

    К сожалению, сегодня мы на проигравшей стороне. В овертайме хоккей не меняется. Да, у игроков больше места, но вратарь играет по шайбе. Как и при игре пять на пять. Стараешься читать игру и сделать сэйвы.

    Когда проигрываешь в четвертьфинале и остаешься без медали, — это грустно. Многие ребята получили бесценный опыт на этом турнире.

    Молодых ребят было много. Некоторые проводили первый турнир. Это неоценимый опыт для их мастерства и развития», — сказал Бобровский в эфире программы «Все на Матч!».

    Сборная России проиграла Канаде в матче мирового первенства четвертый раз подряд. В полуфинале чемпионата мира канадцы 5 июня сыграют с США.

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