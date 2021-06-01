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    Тарасенко: Матч был тяжелым — шведы играли хорошо

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Чемпионат мира по хоккею-2021
    Форвард сборной России Владимир Тарасенко поделился впечатлениями после матча со сборной Швеции (3:2 Б) на чемпионате мира по хоккею.

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    Тарасенко реализовал решающий буллит в этом матче. Россия обеспечила себе место в плей-офф.

    «Было большое давление, для меня это была первая игра. Это был важный момент для нас. Нужно отдать должное сборной Швеции.

    Это была тяжелая игра для нас, но мы набрали два очка. У нас есть время поговорить и подготовиться к завтрашнему матчу.

    Самонов? Он хорошо сыграл спас нас сегодня и спас нас на буллитах. У нас в команде хорошие отношения, мы поддерживаем друг друга и играем друг за друга.

    В команде хорошая атмосфера. Очень приятно выиграть в своем первом матче. Матч был тяжелым — шведы играли хорошо», — сказал Тарасенко «Спорт-Экспрессу».

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