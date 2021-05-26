Вымученный «сухарь». Сборная России с трудом взломала датский сейф

Сборная России победила команду Дании (3:0) в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира в Латвии. В составе команды Валерия Брагина счет во втором периоде открыл Иван Морозов, отличившийся в численном большинстве. В третьем периоде счет увеличил Александр Барабанов, а затем окончательный счет точным броском установил Дмитрий Воронков. По итогам матча россияне идут на первом месте в группе А, набрав 9 очков. Датчане занимают четвертое место, у них 5 очков.

Брагин перекроил состав

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев рассказывает о том, как наставник сборной России побенял состав перед матчем с Данией им насколько это сработало.

«Датчане волевой победой над шведами (4:3) удивили, а еще сильнее — ничьей в основное время с британцами (2:1ОТ). Россияне после поражения от словаков (1:3) слегка перекроили состав. Добавился защитник Никита Нестеров, отсидевший 6-дневный карантин. Лазарет пополнили нападающий Андрей Кузьменко и оборонец Артём Зуб, составив компанию травмированным Михаилу Григоренко и Константину Окулову.

Прибыл в Ригу из Сент-Луиса форвард Владимир Тарпсенко. Ждем его появления в последний день весны в матче со шведами. А пока главный тренер сборной России Валерий Брагин соединил в звене силовиков Павла Карнаухова и Дмитрия Воронкова с "малышом" Сергеем Толчинским.

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Главный снайпер Кубка Гагарина Максим Шалунов поначалу выходил с Александром Барабановым и Антоном Слепышев, ухитрился загнать шайбу не в пустой угол ворот, а в ловушку Себастьяна Дама и сник. Показалось, что клюшка категорически отказывалась подчиняться Максиму, ломалась в самый неподходящий момент. Матч московский армеец заканчивал на лавке. Вместе с Евгением Тимкиным. Вряд ли и Нестеров может быть доволен своим дебютом в Риге. Возможно, требуется время на адаптацию к европейскому "аэродрому" — широкой коробке».

Состав на игру против Дании 👇🏻

Стартовое вбрасывание в 16:15 по мск, смотреть можно на МАТЧ ТВ и на https://t.co/hVuJjUSFTb#россиявмоемсердце pic.twitter.com/IcuxpJxbmq — Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021

Шедевр Дама

Автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов недоволен игрой сборной России в первом периоде, но отмечает феноменальный сэйв голкипера датчан.

«Если замену травмированному Зубу наш штаб подобрал без проблем, благо карантин Нестерова подошел к концу, собрать боевые четыре звена оказалось проблематично. Слепышевым попытались усилить первое звено, которое пока не "звенит". Толчинского поставили к двум работягам Карнаухову и Воронкову, тем самым обрекая Сергея на подход "хочешь сделать хорошо — сделай сам".

И с первых же минут стало понятно, что опасения оправдались. Весь стартовый период сборную России, вроде бы записного фаворита всех чемпионатов мира, было не отличить от Дании — если не аутсайдера, то довольно скромного середняка. Переодень наших в белую форму, а датчан — в красную, вряд ли бы что-то поменялось. И ведь не скажешь, что соперник исключительно отбрасывался, встав на своей синей линии.

В равных составах у сборной России вообще мало что получалось. То начало атак не буксовало, то в средней зоне подопечные Брагина застрянут. Ну а больше всего в глаза бросалось то, что редкие нападающие, проявлявшие активность, действовали поодиночке. Никакой комбинационной игры до первого перерыва не было и в помине. Единственный момент, при этом стопроцентный, наши создали в большинстве. Как датский вратарь отбил бросок Шалунова — уму непостижимо!»

Валерий Брагин Главный тренер сборной России Простых соперников вообще тут нет. Все против нас особенно стараются сыграть очень аккуратно в защите, от обороны. Сделали коррективы, со второго периода, особенно третий стали правильно играть, появились стопроцентные моменты. У Нестерова немножко адаптация идет, еще не перестроился. В настоящий момент, считаю, хорошая игра с его стороны, надеемся, будет играть намного лучше. Большинство будет одной из его ролей и в дальнейшем, пока это так. Мы следим за состоянием Шалунова, оно сейчас неважное. Личные разговоры идут, он немного переживает, что не может забить в стопроцентных моментах, испытывает давление. Будем думать, работать над его физическим состоянием. Самонов сделал «сухарь». Хороший матч, подчистил всё, в дальнейшем желаем только успеха ему.

Россия вымучила «мусорную шайбу»

Корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин считает, что Брагину не удалось в первом перерыве встряхнуть команду и переломить ход матча.

«Но во втором периоде картина на льду изменилась не сильно. Нашим катастрофически не хватало движения, сыгранности и вариативности в прохождении крепкой датской защиты. Скандинавы, в свою очередь, с удовольствием действовали от обороны, а при случае отвечали своими позиционками. Счёт 0:0 добавлял нервозности, и она чувствовалась в российских хоккеистах, которые никак не могли подобрать ключи к воротам Дама.

К счастью, у нашей команды была отдушина — игра в большинстве. Первая попытка реализовать лишнего во втором периоде не увенчалась успехом (хоть и порадовала своей структурой), а под занавес отрезка датчанин Никлас Андерсен схватил глупое, ненужное удаление, за которое вскоре был наказан.

🚨1:0! ВААААНЯЯЯ! Самым нордическим парнем на пятаке оказался Морозов. Колбасило шайбу перед воротами Дама, но Ваня вцепился и под перекладину поднял ее. #RUSDEN #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/iI2J248XZE — Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021

Россия вымучила (по-другому и не скажешь) этот гол: Бурдасов набросил на пятачок, там поборолся Воронков, шайба отскочила к Морозову, и Иван вонзил её в сетку. Та самая "мусорная" шайба, которая была необходима нашей сборной!»

Иван Проворов Защитник сборной России Мой гол? Разыгрывали большинство, шайба попала ко мне, оставалось лишь забить. Мы движемся в правильном направлении, нужно забивать свои моменты. Все соперники сильные приехали, было важно победить, особенно после поражения. Хотелось не пропустить, чтобы Самонова порадовать. С кем мне комфортнее играть? С Бурдасовым и Кузьменко, но случаются травмы и перестройки, это нормально.

Третий период сборной России порадовал

Автор Allhockey Владислав Уткин доволен тем, как сборная России провела заключительный отрезок матча, но признает, что начало матча ей не удалось.

«Программой-максимум для нашей сборной на третий период было укрепление добытого преимущества. И подопечные Брагина с этим справились. Хотя, перед тем, как забить второй гол, россияне заставили нас понервничать. Морозов на 47-й минуте прихватил соперника клюшкой в чужой зоне и заслуженно отправился на скамейку штрафников, оставив команду в меньшинстве.

Забивать у датчан могли Мейер и Никлас Йенсен, но после броска первого шайба угодила в перекладину, а второй метил в дальнюю девять, но его выстрел парировал Самонов. Выстояв в очень тяжелом меньшинстве, сборная России наказала соперника за нереализованные им моменты. Толчинский вошел в зону по правому краю, развернулся и выдал передачу на Барабанова, который точно бросил в дальний угол.

🚨 2:0! Простых голов сегодня не получается! Пас уже в падении отдавался, после входа в зону и разворота вокруг себя — и завершение на уровне. Барабанов! #RUSDEN #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/BuBCLXbRQZ — Хоккей России (@russiahockey) May 26, 2021

Перерывчик между второй и третьей получился длиной в семь минут. Окончательно датчан добил Дмитрий Воронков. Казанский форвард получил шайбу после вбрасывания, выигранного Морозовым, и был убийственно точен. 3:0. Таким образом, нашей сборной удалось гарантировать себе победу, а вместе с ней — первый “сухарь” на турнире. Третий период порадовал, а вот по первым двум к команде Брагина есть вопросы. Со Швейцарией нам будет еще сложнее».

Никита Нестеров Защитник сборной России Начало было непривычным, большая площадка. Потом привык, выиграли, всё хорошо. Все команды на турнире хорошие. Считаю, что мы можем больше, можем больше забивать. Датчане хорошо оборонялись, мы ко всем соперникам относимся с уважением. Моя задача на льду? Не пропустить. Я не размышлял о поездке в сборную России, ехать или нет, сразу согласился.

Унылое зрелище

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис разочарован игрой российской команды в матче с Данией, несмотря на «сухую» победу.

«После того как хоккеисты нашей команды получили пощечину от словаков, можно было предположить, что на датчанах получится отыграться во всех смыслах.

Например, много и разнообразно атаковать, забросить четыре-пять шайб, вернуть себе психологическую уверенность, отработать какие-то нюансы перед важным матчем со сборной Швейцарии. Получилось далеко не все, а в резюме по игре побольше отрицательных строчек, чем положительных. Три очка, стабильно хорошая работа спецбригад, прогрессирующий по ходу турнира Самонов и содержательные действия от молодого Морозова, который стал автором победного гола и здорово ассистировал Воронкову в третьей шайбе. Вот и все о плюсах.

Максимальный настрой после поражения и отличная самоотдача в каждом эпизоде не помогли сборной России показать действительно качественный хоккей против упорного, организованного, но скромного и почти безыдейного соперника. Вратарь австрийского "Клагенфурта" с говорящей фамилией Дам при помощи своих партнеров почти ничего не дал сделать нападению сборной России. На фоне травм Окулова и Григоренко еще острее вылезли проблемы с позиционной игрой и отсутствием последнего паса.

Если уж с таким соперником приходится столько мучиться, то что делать дальше, когда уровень сопротивления возрастет? Пока яркий матч с чехами кажется исключением на общем фоне. Утверждать, что россияне прибавляют по ходу турнира, пока сложно. Валерий Брагин, когда-то в 90-е завершавший карьеру именно в Дании, и на молодежном уровне сталкивался с трудностями в играх с командами из этой страны. А вот дальше по плану должно быть лучше. Проверим это предположение в субботу со сборной Швейцарии».

Иван Морозов Нападающий сборной России С Воронковым мы еще со словаками начали играть, хороший гол получился. Это сборная России, тут со всеми здорово играть. В раздевалке останется то, что мы обсуждали по поводу настроя. Мы всех соперников разбираем, все сильные, не знаю, что сказать про Швейцарию. Думаю, будет интересная игра. Тренеры нам все расскажут и покажут. Играю под номером 8? Конечно, стараюсь всегда здорово играть за сборную России.

Зато надежно сыграли в обороне

Автор Sportbox Павел Лысенков пытается найти позитив в матче с датчанами, отмечая надежность российской обороны и «сухой» матч голкипера Самонова.

«Если говорить о ходе игры против Дании, то она получилась на редкость натужной. Датчане славятся своей хорошей обороной. При этом атака у них на редкость непредсказуема. Вот матч со шведами — хет-трик делает Йенсен (4:3). Или матч со швейцарцами (0:1) — Дания наносит всего лишь четыре броска за всю игру, устанавливая антирекорд чемпионатов мира.

Но в первом периоде датчане нам особо по броскам не уступают (7-10). И два нуля на табло вызывают тревогу. Я даже задал вопрос в своем телеграм-канале: "Не считаете ли вы, что с потерей Окулова и Григоренко у нашей атаки пропала креативность?" 62 процента подписчиков со мной согласились: "Да, мы тоже так думаем".

Хорошо, что и наша оборона была надежной. А первый гол мы увидели только на последней минуте второго периода, когда после массированной атаки шайбу с левого фланга в ворота добил Иван Морозов, молодой форвард СКА. Наконец-то! Но все равно матч складывался так, что забей Дания хотя бы один гол, и игра могла уйти в овертайм. Только когда Александр Барабанов отличился на 50-й минуте, сделав счет 2:0, мы вздохнули свободно. А потом и Морозов выиграл вбрасывание, после чего Дмитрий Воронков расторопно подобрал шайбу и нанес разящий бросок.

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На этом чемпионате мира очень много сенсаций. Например, Казахстан обыграл Германию в параллельном матче. Но тут сенсации не будет. Россия должна собирать очки для того, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф. А это не такая уж простая задача. Но теперь мы стали на один шаг ближе к своей цели. И очень надежно сыграли в обороне, и сухарь сделал Александр Самонов. Так что давайте видеть позитивные моменты».