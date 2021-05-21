Российский ответ чехам. Первый тест на ЧМ-2021 пройден успешно

Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею, обыграв команду Чехии со счетом 4:3. Победную шайбу на последней минуте третьего периода забросил Михаил Григоренко. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Ответ за «канонаду»

Журналист «Чемпионата» Лев Лукин остался доволен тем, как Россия отреагировала на недавнее поражение от Чехии в Евротуре.

«Весь период наши парни играли, ведя в счёте, и достаточно успешно справлялись с попытками чехов организовать какой-либо штурм ворот Самонова. Да и Александр действовал вполне надёжно.

Но на 57-й минуте Евгений Тимкин схватил совершенно ненужное удаление, которое чехи быстро реализовали. Отличился Кубалик, которому помог рикошет от конька Зуба.

3:3, дело катилось к овертайму, но этому матчу была уготована особенная развязка. За 19 секунд до сирены чехи ошиблись, Григоренко убежал по левому краю и шикарным броском не оставил шансов Грубецу! 4:3, Россия вырвала победу в самой концовке!

Михаил Григоренко Нападающий сборной России Мы выиграли матч. Наш вратарь сыграл хорошо, делал важные сэйвы во время матча. Атмосфера хорошая, почувствовал, что это чемпионат мира. По голу — чехи побежали меняться, получил передачу. Удачно попал, только услышал звук перекладины, думал, что шайба улетела на трибуну. Понял, что забил, только когда ребята стали поздравлять.

Неделю назад наша сборная разгромно проиграла Чехии на этапе Евротура, и чешские СМИ тогда написали об этой победе: "Канонада продолжается!". Сегодня наши в куда более важном матче ответили на "канонаду". Теперь чехи должны быть скромнее», — отмечает Лукин.

Достойный дебют

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис проанализировал матч и дал несколько советов по улучшению игры.

«До начала турнира и даже по ходу стартовой встречи было не очень понятно, каким образом сборная России собирается прибавлять, чтобы всерьез задуматься о золотых медалях.

По сравнению с Чешскими играми, в исполнении нашей команды был заметен прогресс: возросшие скорости, улучшение физических кондиций, позволявшее брать верх в борьбе за шайбу, и опасные действия бригад большинства. Это были ожидаемые моменты.

А что делать дальше, если не считать обязательного сокращения собственных ляпов? Подвести к пику формы ключевых игроков. В первую очередь — нападающих, способных делать разницу в чужой зоне. В этом плане и Барабанов, и Григоренко дали повод для оптимизма.

Александр Барабанов Нападающий сборной России В команде чувствую себя прекрасно, соскучился по ребятам, многих не видел давно. Себя еще не на сто процентов чувствую, здесь площадка другая, и перелет сказывается. Дальше буду приносить пользу максимальную. Качество льда достойное, все устраивает. Непривычно было слышать музыку Чайковского, я раньше где-то слышал эту симфонию, но не знаю… Особых чувств не вызвало.

В матче с Великобританией должен получить свой шанс Толчинский. Полностью тревога за конечный результат никуда деться не могла. До решающих матчей есть еще время, чтобы стабилизировать игру. Но сейчас можно перевести дух. Дебют у сборной России вышел очень достойный», — считает Зислис.

Первый тест пройден

Никита Петухов в своем блоге на sports.ru назвал Чехию крутой командой по меркам ЧМ-2021 и остался доволен тем, как Россия себя протестировала.

«Но главным соперником были, конечно, чехи — крутая по меркам турнира команда, которая может забраться совсем-совсем высоко в плей-офф, с которой мы вполне вероятно сыграем где-то дальше, и на которой нам надо было протестировать работу всех наших технических протоколов. Тест был что надо: несмотря на то, что тактически сборная России сыграла довольно стройно, не допускала длинных отрезков чешского преимущества и постоянно вела в счете, чехи возвращались, создавали моменты и ловили нас на всяких мелочах.

Вот буквально: расслабиться с ними было нельзя. Четвертое звено расставилось в чужой зоне, задвигалось с шайбой и решило провести смену с контролем, чтобы наложить на защитников соперника свежую тройку — тут же случился перехват. Врана убежал один-в-ноль и не оставил Самонову никаких шансов. Это очень бодрило — и сборную, и зрителей.

Каковы итоги теста: ждем, что скажут по Окулову. Он ушел со льда еще в первом периоде, не вернулся — а его связка с Шалуновым выглядит именно как штучка, которая понадобится в плей-офф; против тех же чехов, например.

В обороне были всякие шероховатости, но ничего серьезного: голы чехам достались после ошибок в чужой зоне и диких рикошетов от броска Кубалика: сложно представить, как такое можно поймать.

Филип Пешан Главный тренер сборной Чехии Сборная России победила заслуженно. Мы не придерживались нашего плана. Начали игру хорошо, но после первого пропущенного гола парни сильно нервничали. Хоть мы и не были лучшей командой в матче, до последнего могли рассчитывать хотя бы на одно набранное очко.

Очень порадовала атака: броски Бурдасова, Григоренко и Шалунова, я настаиваю, это главное наше оружие на чемпионате мира, они очень нужны как раз в топ-матчах», — убежден Петухов.

Россию зря критиковали

Корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров подчеркнул, что игра сборной России не была лишена недостатков, но она не была настолько плохой, как ожидали некоторые скептики.

«У россиян получалось контролировать шайбу, проводить позиционные атаки, постоянно держать в тонусе Шимона Грубеца.

Результат во многом был предопределен игрой в неравных составах. Подопечные Брагина сумели отличиться как в большинстве, так и в меньшинстве. Причем по сравнению с матчами Евротура россияне действовали максимально опасно и креативно, не передерживая шайбу, постоянно отправляя ее на "пятак" Грубеца.

Периодически проходили хорошие вертикальные передачи, как в моменте с взаимодействием Зуба и Карнаухова. Но последний не слишком удачно обработал шайбу себе на ход.

Без ошибок, конечно, не обходилось. Все-таки и в составе чехов хватало действительно классных исполнителей. Так Флек наказал за потерю шайбы в средней зоне Гаврикова. Самонов мог спасти команду, но слишком убойная позиция оказалась у соперника. Потеря шайбы за чужими воротами привела и к молниеносной контратаке в исполнении Кубалика и Враны. Экс форвард "Вашингтона", переживающий вторую молодость после перехода в "Детройт", легко переиграл Самонова.

Вратарская позиция больше остальных обсуждалась перед ЧМ. В заявке ни одного хоккеиста, ранее игравшего на турнирах подобного уровня. Но основной вратарь СКА обошелся без грубых ошибок и подтвердил право считаться "первым номером".

Владислав Третьяк Президент Федерации хоккея России Достойный матч, ребята молодцы, вырвали победу. На протяжении всего матча наша команда играла лучше. Просто из-за нелепого удаления могли и проиграть. Так бывает в хоккее. Выигрывали несколько раз по ходу встречи. Чехи — достойные соперники, тяжелый матч. Думаю, в нашей группе одна из сильнейших команд у финнов, так что эта победа очень важна для распределения мест. Начало хорошее, ребята показали командную игру. Главное, что в самой концовке вырвали победу и показали характер.

Александр не делал такого, что устроил его чешский визави. В середине второго периода Грубец неожиданно упал за своими воротами. Но вместо того, чтобы отпраздновать гол в пустые ворота, россияне услышали свисток арбитров, сигнализировавшего об офсайде», — пишет Макаров.

Самонов мог сыграть лучше

Автор «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов заострил внимание на игре вратаря Александра Самонова, который, по его мнению, не выручил в паре моментов.

«Все нахваливают Александра Самонова. Организаторы даже признали нашего вратаря лучшим игроком стартового матча с чехами, в котором голкипер СКА пропустил трижды. Ругать его действительно не за что — результативных ошибок он не допустил. Но, давайте будет откровенными, в паре моментов не спас.

Два первых гола чехи забили после провалов нашей обороны. Сначала был выход "два против одного" после потери шайбы на синей линии соперника. Самонов шайбу после броска на смог зафиксировать — та прошла через него, а защитник Проворов едва не успел вынести ее до того, как пересекла ленточку. Мог Самонов спасти? Мог, если бы был крутым вратарем. Но он не такой, все это знают. Свое в игре с чехами отразил, но чудесных спасений не случилось.

При втором чешском голе Врана, убежавший в одиночестве к воротам, легко переиграл нашего вратаря. Форвард "Детройта" не стал обыгрывать — просто бросил и попал. Виноват ли Самонов? Нет. Но снова не спас.

Роман Ротенберг Первый вице-президент ФХР Мы — команда. Победу определяют именно командные действия, все наши вратари — это часть команды. Александр Самонов провел свой восьмой матч в старте за сборную России: он сыграл три матча на Кубке Первого канала, два — на Шведских играх и два — на Чешских играх, и все матчи он выиграл. Такой статистики нет ни у одного вратаря из наших соперников. Я считаю, что нам главное поддерживать наших вратарей. Счет на табло, мы сегодня выиграли, полчаса порадовались, так как победные эмоции очень важны для команды, и в хорошем настроении продолжаем работать дальше, так как всегда самая важная игра — следующая, поэтому идем вперед шаг за шагом. В целом могу сказать, что мы все находимся в одинаковых условиях, и это единственное, что имеет значение на данном этапе.

А мы хотели бы, чтобы вратарь наш на ЧМ именно спасал там, где уже не способны помочь защитники. Потому эйфории от игры российского голкипера быть пока не должно. Три очка получили действительно важнейшие, в игре с прямым конкурентом в борьбе за хороший посев перед плей-офф. Но чехи слишком много наошибались позиционно в своей зоне. Что в принципе для их школы не очень характерно», — подчеркивает Кузнецов.