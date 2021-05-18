Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021

В пятницу стартует 84-й по счету чемпионат мира по хоккею. Здесь вы узнаете все, что нужно знать о предстоящем турнире, на который сборная России отправляет в статусе одного из фаворитов турнира.

Где пройдет турнир?

В Латвии. Хотя изначально было запланировано, что ЧМ-2021 проведут две страны — Латвия и Беларусь. Но в начале года было принято решение перенести турнир из Беларуси. Официальная причина — из-за «соображений безопасности, которые находятся вне контроля организации». Опасения были связаны с нестабильной политической обстановкой в стране.

В итоге все матчи ЧМ примет Рига. Игры пройдут стадионе «Арена Рига» и в Олимпийском спортивном центре.

Кто сыграет на ЧМ-2021?

В турнире примут участие 16 сборных: 13 из Европы — Беларусь, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Латвия, Норвегия, Россия, Словакия, Финляндия, Чехия, Швейцария и Швеция, а также две североамериканские команды — Канада и США. Азия будет представлена сборной Казахстана.

Do you remember the sounds of skates hitting the ice?

Do you remember what it's like to cheer for your team?

ARE YOU READY FOR THE 2021 #IIHFWORLDS?!

Coming Soon! 21.05.2021 pic.twitter.com/99L7Siuiek — IIHF (@IIHFHockey) May 18, 2021

Команда ОКР

Кто? Что? Сейчас все объясним. Если во время трансляции вы вдруг не увидите российский флаг, а вместо привычного сокращенного названия RUS будет другая аббревиатура, не пугайтесь, это сборная России, просто на этом турнире ей придется выступать под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Так Россию в очередной раз была наказали за нарушение антидопинговых правил. При этом в Риге флаг России используется при уличном оформлении города к ЧМ-2021. В Рижской думе пояснили, что запрет на использование флага касается только места проведения турнира, то есть на арене его точно не будет.

Кто сыграет за сборную России?

Состав сборной России на этот раз сложно назвать звездным, хотя в нем и будут энхаэловцы.

Но, с другой стороны, если посмотреть на составы остальных сборных, в том числе Канады и США, то станет ясно, что Валерий Брагин привез в Латвию очень приличную команду.

В нападении у России будут представители ЦСКА Антон Слепышев, которому, кстати, говоря, доверили роль капитана, Максим Шалунов и Константин Окулов, форварды СКА Антон Бурдасов и Владислав Каменев, а также Михаил Григоренко и Александр Барабанов, которые вместе со своими клубами не смогли попасть в плей-офф НХЛ.

Довольно внушительно выглядит и линия обороны. Здесь, в первую очередь, стоит отметить присутствие Ивана Проворова, Владислава Гаврикова, Никиты Задорова, Никиты Нестерова и Артема Зуба, рядом с которыми голкиперам национальной команды будет не так тревожно.

К слову, вратарский вопрос на этот раз самый сложный. Пока что Брагин пригласил двух голкиперов — Александра Самонова из СКА и Ивана Федотова из ЦСКА. Оба, надо признать, совсем не впечатлили на недавнем этапе Евротура в Чехии.

Но, опять-таки, если сравнивать с конкурентами, у сборной России, возможно, самый сильный состав на ЧМ-2021, пусть в нем и нет громких имен. Есть шанс, что ближе к плей-офф тренерскому штабу удастся договориться с Сергеем Бобровским или Андреем Василевским. Кто-то из них точно освободится после первого раунда Кубка Стэнли по итогам противостоянии «Флориды» и «Тампа-Бэй». Впрочем, эксперты уверены, что ни Бобровского, ни Василевского на ЧМ не будет, и поэтому Брагину придется рассчитывать исключительно на вратарей из КХЛ. Насколько это серьезная проблема, станет явно уже по ходу турнира.

Если что, вот предварительный состав сборной России на ЧМ-2021:

вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА);

защитники: Артем Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Нестеров («Калгари»), Григорий Дронов («Металлург»), Никита Задоров («Чикаго»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»);

нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все — СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»).

Провальная репетиция

В первой половине мая сборная России провели три матча в рамках заключительного этапа Евротура, который состоялся в Праге. Генеральная репетиция разочаровала, после победы над Швецией в стартовом матче россияне уступили Финляндии и Чехии.

И что самое неприятное, в каждом матче команда Брагина пропустила по четыре шайбы, в том числе в победной встрече со шведами (6:4). Одинаково плохо проявили себя все три голкипера — и Александр Самонов, и Иван Федотов, и Иван Бочаров. Последний продолжает тренироваться с национальной командой в «пузыре», но при этом пока остается вне заявки.

Вместе с вратарями разочаровали и защитники. Но здесь нужно сразу уточнить, что в Праге из энхаэловцев играл только форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко. На Чешских играх Брагин проверял готовность кэхаэловской версии сборной. После этого стало очевидно, что без представителей НХЛ выиграть золотые медали будет сложно.

С кем сыграет Россия?

На групповом этапе соперниками россиян станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Беларуси.

В стартовом матче команду Валерия Брагина ждет встреча с чехами. И эту встречу будут рассматривать в контексте недавней встречи команд на Евротуре.

А это полное расписание всех матчей сборной России на групповом этапе:

🏒⭐ Изучаем, сохраняем, готовимся болеть за сборную!

Расписание нашей команды на групповом этапе чемпионата мира, который стартует уже 21 мая.#россиявмоемсердце pic.twitter.com/8qcy65HrQG — Хоккей России (@russiahockey) May 18, 2021

Кто главный фаворит?

Наверное, впервые за долгое время можно четко сказать, что явных фаворитов нет. Хотя букмекеры, как обычно, считают, что это Канада и Россия. Однако если взглянуть на состав канадцев, станет ясно, что эта команда может легко сойти с дистанции до финала.

Скромный — это, пожалуй, самый подходящий эпитет для оценки состава сборной Канады.

Canada’s official World Championship roster below, including #Flames forwards Dillon Dube and Andrew Mangiapane.

Calgary products Adin Hill and Jaret Anderson-Dolan on the team as well. pic.twitter.com/gQFbeEuCGO — Pat Steinberg (@Fan960Steinberg) May 14, 2021

Непопадание России в финал, безусловно, спровоцирует очередную волну истерики и паники в местных СМИ, но, если объективно, текущая версия «Красной машины» выглядит не так уж и пугающе для соперников.

Без звезд приехали в Латвию и американцы, что, в принципе, уже давным-давно норма для них. В США всегда рассматривали ЧМ, прежде всего, как отличную возможность для проверки талантливой молодежи, рядом с которой будут опытные, но при этом не очень известные игроки. В этом плане у американцев абсолютно ничего не поменялось. Но чего от них ожидать — все равно загадка. Могут как впечатлить, так и разочаровать.

Состав сборной Швеции почти полностью состоит из представителей европейских клубов. Но есть люди и из НХЛ. Это нападающие Адриан Кемпе, Маркус Серенсен, Рикард Ракелль и Виктор Олофссон. Шведы точно способны удивить.

У финнов сборная на этот раз состоит, в основном, из представителей местного чемпионата. Плюс есть несколько человек из КХЛ и НХЛ. И, пожалуй, сборную Финляндии можно считать скрытым фаворитом турнира. У этой команды всегда не самый сильный по именам состав, но это вообще ни о чем не говорит. Поэтому не надо сильно удивляться, если Финляндия по итогам турнира вдруг окажется выше России.

О главных звездах турнира на этот раз писать не будем. По одной просто причине — звезд на этом турнире не будет. Кто-то просто не приехал, а кто-то прямо сейчас сражается в Кубке Стэнли, и ему просто не до ЧМ, а тем более сейчас, когда почти всю планету сковала пандемия коронавируса.