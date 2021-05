Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021

В Латвии. Хотя изначально было запланировано, что ЧМ-2021 проведут две страны — Латвия и Беларусь. Но в начале года было принято решение перенести турнир из Беларуси. Официальная причина — из-за «соображений безопасности, которые находятся вне контроля организации». Опасения были связаны с нестабильной политической обстановкой в стране.

В итоге все матчи ЧМ примет Рига. Игры пройдут стадионе «Арена Рига» и в Олимпийском спортивном центре.

В турнире примут участие 16 сборных: 13 из Европы — Беларусь, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Латвия, Норвегия, Россия, Словакия, Финляндия, Чехия, Швейцария и Швеция, а также две североамериканские команды — Канада и США. Азия будет представлена сборной Казахстана.

