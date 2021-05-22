Легкая прогулка перед словаками. Сборная России практически не заметила Великобританию

Россия одержала вторую победу подряд в рамках предварительного раунда чемпионата мира. На этот раз команда Валерия Брагина разгромила Великобританию 7:1. В нашей статье обзор прессы на этот поединок.

Нужны ли такие матчи?

Автор Никита Петухов со Sport.Ru на удивление остался недовольным, но не из-за игры сборной России. Он считает, что в таких матчах нет смысла, поскольку соперник не оказывает практически никакого сопротивления.

«Извините, я не могу, у меня в голове все крутятся слова Владимира Плющева о том, что для России плей-офф НХЛ — это лавочка, а чемпионат мира главный турнир года. Я просто так или иначе посмотрел все матчи Кубка Стэнли-2021 — и теперь всерьез переживаю за нашу тренерскую школу.

Если на фоне, допустим, сегодняшней игры "Нэшвилла" с "Каролиной" — блистательной, вдохновенной и как минимум непредсказуемой, вот эти 7:1 с Великобританией — это для нас главный турнир года, то у нас проблемы. Прям серьезные такие проблемы.

Мы сначала устроили наш внутренний чемпионат так, что его соревновательную часть пожирает экономическое и политическое неравенство, что у 4-6 лучших клубов страны возможности выше, чем у остальных 17-19. В результате звезды этих клубов больше половины матчей играют будто бы без сопротивления — что бросается в глаза: Кубок Гагарина с каждым годом становится все менее и менее популярным соревнованием.

А потом мы везем сборную на чемпионат мира, где она в последнее время проводит по 10 матчей — из них 6 вообще без соревновательного смысла.

Улавливаете тренд? Мы постепенно движемся к тому, чтобы вообще не играть в хоккей.

То есть: в то время, как весь спортивный мир, все виды спорта и все спортивные лиги стремятся к уплотнению турниров, росту конкуренции — хоккей силами ИИХФ (и КХЛ, но об этом как-нибудь потом) эту конкуренцию размывают. Группы на чемпионате мира по хоккею — это самое бессмысленное место на свете. В полуфиналы проходят одни и те же 6 команд — но играют 16. Зачем?

Основной принцип — пять в обороне, пять в атаке. Валерий Брагин

Зачем это нашим звездам из КХЛ? Почему они вместо отпуска или тренировок, или работы над собой — игры со сложными соперниками — выцеливают по девяткам пустых британских ворот? Как это поможет нашему хоккею? Как это укрепит британский? Что вообще происходит?».

Энергосберегающий режим

Обозреватель «Спорт Экспресс» Михаил Скрыль дал общую оценку игры команды, установив акцент на том, что британцы сильно уступали россиянам в классе. Также он выделил игру Ивана Бочарова, который вышел в старте вместо Александра Самонова.

«В матчах с оппонентом, заметно уступающим и в классе, и в организации игры, важно максимально сконцентрироваться на начальном отрезке. Дело не только в принципе "быстро забьем две-три, а потом можно расслабиться". Когда выходишь погонять шайбочку на одном коньке против заряженного соперника, которому совершенно нечего терять (Великобритания даже из элиты вылететь не может), серьезно возрастает риск получить травму.

Отрадно, что по первому периоду у россиян не прослеживалось больших проблем с концентрацией. Команда Брагина контролировала шайбу, пробовала разные схемы в позиционных атаках, в том числе в большинстве.

Ожидаемое и вполне логичное решение — выпустить на матч с Великобританией Ивана Бочарова. Но Бочарову нужно держать себя в форме — это осознает и тренерский штаб сборной.

Менее собранно у своих ворот россияне действовали во втором меньшинстве. За расслабленность нашу сборную наказал Лайам Кирк. Пять попаданий в створ, один гол — статистику Ивану, конечно, подпортили.

Несмотря на малое число бросков, Бочаров не скучал на последнем рубеже — старался помогать защитникам, выходил из ворот и играл клюшкой. Причем действовал уверенно и без ошибок.

Мы бились всю игру. Понятно, что играем против сборной, которая занимает второе место в мировом рейтинге, надо выкладываться и проявлять упорство. Конечно, временами скорости, мощь и мастерство России доставляли нам немало проблем. Кори Нельсон

В режиме энергосбережения россияне довели матч до победы в третьем периоде. В заключительной двадцатиминутке не покидало ощущение, что британцы не могли, а россияне не сильно и хотели забивать еще. В атаке доминировала русская щедрость — старались разыгрывать до верного, но последний пас не всегда проходил, а несколько раз Великобританию выручил Уистл. Реализация моментов немного огорчила — верю, что точные броски россияне отложили до более важных матчей. А с британцами и 7:1 устроит».

Проблемы с реализацией большинства

Дмитрий Эрыкалов со Sport24 отметил тот факт, что сборная России упустила много моментов в игре большинством. Тогда бы счет мог быть еще больше.

«Интересно, что забивали за сборную России в основном все те же люди, что и вчера в матче с Чехией. С другой стороны, когда вам противостоит команда уровня Великобритании, ожидаешь чего-то большего от игроков нижних звеньев.

Если кто и имел мотивацию, то отдельные игроки, еще не забивавшие на этом чемпионате. Например, Андрей Кузьменко.

Сергей Толчинский изначально сидел в запасе нашей сборной, но травма Константина Окулова открыла ему дорогу в основной состав.

Толчинский мог забивать еще, но в большинстве угодил в штангу. Сергей пытался рулить большинством, но несмотря на обилие удалений у британцев, с этим компонентом у наших парней могло быть лучше. Сразу несколько шансов в неравных составах упустил и Шалунов, который обладает не менее грозным броском, чем Бурдасовым.

Неудивительно, что третий период сборная России провела в эконом-режиме. Несмотря на то, что воскресенье — выходной день для нашей команды и силы вроде бы не стоило копить, голову не обманешь. Когда крупно обыгрываешь чуть ли не главного аутсайдера турнира — сложно заставить себя идти на никому ненужные рекорды.

Приехать и играть с командами мирового класса — это великолепный опыт. Роберт Дауд

Кому-то не понравятся всего 2/5 реализованных попыток большинства. Справедливо будет сказать и о четырех удалениях нашей команды — многовато для матча с соперником такого уровня как Великобритания. Но в целом парни Брагина сыграли так, как и должен фаворит во встрече с очевидным аутсайдером. На очереди словаки, но даже они вряд ли дадут ответ на вопрос, на что реально способна эта версия сборной России».

План Третьяка выполнен

На сайте «Спорт день за днем» тоже отметили огромнейшее преимущество сборной России над соперником.

«Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк перед матчем с британцами заявил, что игру надо решать в первом периоде, так как в противном случае соперник может поймать кураж и упереться в защите.

Кажется, никогда еще установку президента ФХР не выполняли так четко: за 10,5 минут россияне сделали счет 4:0, причем успели отличиться в большинстве, в меньшинстве, при выходе один на один, а также в результате быстрой комбинационной атаки.

Особенно забавно выглядело большинство британцев: в течение минуты четверо россиян жестко прессинговали пятерых соперников и яростно атаковали. Только после забитой шайбы команда Брагина вспомнила, что после удаления положено откатываться к воротам.

Голы на любой вкус. Хотя вторая часть периода подпортила и впечатление, и статистику большинства. Россияне заметно расслабились. Начали играть "по красоте", безуспешно пытаясь вдавить соперника в ворота. А начиная с 10-й минуты, на льду шла открытая тренировка.

В нашем исполнении был хороший первый период, исходили из уровня соперника. Затем британцы перестроились, пытались что-то показать. Наверное, они будут прогрессировать. Но, пожалуй, в таком составе они не смогли бы в КХЛ играть. Как капитан я подбадривал ребят, говорил о том, что через этот матч мы готовимся к следующим играм. Антон Слепышев

Россияне до конца методично отрабатывали позиционные атаки и быстрые отрывы. Складывалось ощущение, что брагинцы вообще не стремились забивать. А то противник мог бросить играть и сорвал бы "Красной машине" тест-драйв. Великобритания — единственный записной аутсайдер группы А, где выступает российская команда. Все последующие матчи будут намного сложнее.

Получился чрезвычайно эффектный матч с красивыми голами, но, конечно, никаких серьезных выводов нельзя сделать. После двух периодов счет по броскам был 33:8 в пользу России. Соперник был просто из другой лиги».